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32 года назад «Ротор» провел исторический матч: Волгоград утер нос Западу

Спорт 13.09.2026 09:57
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13.09.2026 09:57


Впервые в истории волгоградского футбола местная команда играла официальный матч в розыгрыше еврокубков. И если осенью 1994 года другим российским командам – камышинскому «Текстильщику» и столичному «Динамо» – достались вполне проходимые команды в лице венгерской «Бекешчабы» и бельгийского «Серэна», то «Ротору» достался французский гранд и лидер чемпионата – «Нант Атлантик». 

Волгоград ждал этого матча, можно сказать, всю жизнь. Но сначала были большие вопросы относительно проведения игры в городе-герое. Комиссия УЕФА, прибывшая в Волгоград для изучения деталей приема возможных соперников и для осмотра самого Центрального стадиона, нашла ряд недостатков, несовместимых с требованиями организации. 

Не секрет, что всю жизнь представители Запада к России дышат неровно. В тот приезд они составили такой список якобы выявленных недостатков, что впору было задуматься о переносе игры в Москву. Но президент клуба Владимир Горюнов верил в себя, в своих сотрудников клуба и в своих друзей. Работа закипела такая, что её итоги шокировали многих. Если раньше раздевалки команд находились в Северном павильоне стадиона, новые расположились в Южном. Мрамор, новые кресла для игроков и тренеров, новые душевые кабины, туалеты с унитазами и так далее. Горюнов подстраховался даже на случай отключения в городе (или районе) горячей воды и поставил новое обогревательное оборудование. И все это во времена жуткого дефицита практически всех товаров в России. Эти раздевалки сразу стали самыми лучшими для стадионов не только команд Высшей лиги чемпионата, но и вообще в России. После все команды стали затевать перестройки, чтобы не отставать от «Ротора». 

Заодно был проведен ремонт в номерах лучшей гостиницы города – «Октябрьская», доведен до международных требований волгоградский аэропорт, а на Центральном стадионе установлено новое освещение, превышающее (на всякий случай) лучшие требования. В итоге приехавшая на приёмку комиссия УЕФА «одурела» в положительном смысле и допустила город-герой Волгоград до проведения матча Кубка УЕФА.


Мог здесь сыграть и камышинский «Текстильщик», но уровень ненависти одного из руководителей «младшего брата» к «Ротору» и Волгограду был настолько велик, что он сразу заявил домашней ареной столичный стадион «Динамо». И в итоге в Москве на игре «Текстильщика» против «Бекешчабы» пришло всего две тысячи любителей футбола. Понятное дело, что в Волгоград приехала бы половина Камышина и стадион мог быть заполнен до отказа. Кстати, когда камышане поехали на выезд к венграм, а потом по телевизору все увидели раздевалки местного стадиона, похожие больше на хлев для свиней, то сразу до мозга костей прочувствовали всю «западную любовь» к России. Старые раздевалки Центрального стадиона по сравнению с венгерскими были пятизвёздочным отелем!

Французскую команду в аэропорту встречал совершенно новенький клубный автобус «Ротора», только что прибывший из Германии. Владимир Горюнов и тут обошел многие российские клубы.

Игроки «Нанта» удивили волгоградцев своей невоспитанностью. Заносчивые, словно имели статус Папы Римского. Но это одно. Другое: у водителя автобуса у лобового стекла лежал новенький плакат «Ротора», который он намеревался отнести домой. Но вот кто-то из французов увидел изображение соперников, кинул его на пол и растоптал ногами. Некоторые партнеры по команде последовали его примеру. И когда эту историю рассказали игрокам «Ротора», многие «закусились».

«Канарейки» (прозвище команды из Нанта за цвета формы), приехав в город-герой, имели серию в чемпионате Франции из восьми матчей без поражений (5 побед, 3 ничьи) и восемь (!) игроков национальных сборных в составе. За сутки до игры всё их поведение показывало, что они приехали сюда на легкую прогулку, за расслабоном перед очередной игрой в чемпионате. Но не учли они ни характер «Ротора», ни поддержку волгоградских трибун, ни последствий гавота (французский танец) в аэропорту.

«Ротор» нанес французскому клубу первое поражение в сезоне. Автором первого гола сине-голубых в Кубке УЕФА стал капитан команды Владимир Геращенко. А по ходу матча мы проигрывали 0:1, вели в счете 3:1 после голов Сергея Нечая и Олега Веретенникова, а при счете 3:2 Сергей Жуненко вколотил красивый четвертый мяч. Но его не засчитал венгерский судья Шандор Варга.

«Какие нарушения правил он при этом усмотрел, для всех нас загадка», – так прокомментировал позже эпизод Прокопенко. И даже делегат УЕФА был недоволен решением арбитра. Кстати, «канарейки» по итогам сезона выиграли чемпионат Франции.

Еще одна приятная деталь к этому матчу. Альтернативная программа, вышедшая к нему, кстати, с полного одобрения Владимира Горюнова, соавтором которой стал и автор этих строк, по итогам сезона была признана Российским футбольным союзом лучшей из всех альтернативных программ, выпущенных в России в 1994 году.

 
Протокольные данные исторического матча.
«Ротор» (Волгоград, Россия) – «Нант Атлантик» (Нант, Франция) – 3:2 (1:1).
13сентября 1994. Волгоград. Центральный стадион. 28 градусов. 35 000 зрителей.
Судьи: Шандор Варга, Ласло Верга. Имре Бозоки (все – Венгрия).
«Ротор»: Саморуков, Жуненко, Бурлаченко, Геращенко (к), Нечай, Царенко, Ещенко (Шмарко, 69). Нидергаус (Беркетов, 87). Веретенников, Есипов, Нечаев.
«Нант Атлантик»: Марро, Ле Дизе, Капрон, Декруа, Пиньоль, Макелеле, Педрос (Коэ, 21), Уэдек, Н'Дорам (Гюйо, 85). Локо.
Голы: Уэдек, 27 (0:1). Геращенко, 42 (1:1). Нечай, 65 (2:1). Веретенников, 76 (3:1). Н’Дорам, 83 (3:2).
Предупреждены: Есипов, 58; Декруа, 76.


Сергей Хохлов

Фото из архива автора

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