Минобороны: ВС РФ ударили по логистике ВСУ и энергообъектам Украины





Российские войска в ночь на 13 сентября нанесли удары по логистическим центрам Украины, через которые осуществлялись поставки и распределение военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками были поражены объекты энергетической инфраструктуры. Среди целей – электроподстанция «Усатово» в Одессе и подстанция «Новая» в Николаеве. По данным ведомства, эти объекты обеспечивали работу портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.

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