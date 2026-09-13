«Ротор» дома разгромил «Енисей» со счетом 4:0





Волгоградский «Ротор» сегодня, 13 сентября, дома разгромил красноярский «Енисей» со счетом 4:0 в 11-м туре Первой лиги. Сине голубые показали яркий и атакующий футбол и одержали крупную победу, сообщает ИА «Высота 102».

На 8-й минуте опасно пробивал Эмерсон, вратарь был безупречен. Через пару минут электричкой по левому флангу пронëсся Илья Родионов, мяч попал в сетку с внешней стороны ворот. А на 14-й минуте волгоградцы конвертировали количество в качество: гол забил Абу-Саид Эльдарушев – 1:0.

В дальнейшем «Ротор» продолжил давить, и после изящной комбинации на 27-й минуте Николай Покидышев удвоил счëт – 2:0. Вторая половина встречи началась с того, что Артëм Симонян со штрафного закрутил мяч в ближний угол - 3:0. На 54-й минуте судья назначил пенальти в ворота хозяев. Никита Чагров играл по мячу и отразил 11-метровый

В позиционной атаке на 84-й минуте волгоградцы доставили мяч верхом на Хубулова и Александр головой забил четвëртый гол – 4:0.