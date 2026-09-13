



За почти двадцатилетнюю историю «Высота 102» опубликовала десятки тысяч острых публикаций, расследований и репортажей, многие из которых гремели на всю страну. Но главным богатством информагентства были и остаются люди – журналисты, видеооператоры, менеджеры и водители. В разные годы это были и есть настоящие команды единомышленников, которые работали и работают на один результат.

Многие сотрудники «Высоты 102» отдали немало лет работе в информагентстве. А полученный опыт стал прекрасной стартовой площадкой для продолжения карьеры на других местах, в том числе в других регионах. Сегодня те, чья жизнь была связана с информагентством, вспоминают добрым словом о части своей жизни, объединенной одной целью и одними помыслами.

Марина Клинкова, шеф-редактор Дирекции спецпроектов «Первого». Одна из самых ярких журналистов «Высоты 102». Кроме как «звездочкой» коллеги ее не называли. Она восхищала нереальной трудоспособностью и первой стала практиковать на съемках метод стенд-апа. Все признавали – Марина чувствовала себя в кадре, как рыба в воде. Поэтому никто не удивился, что после «Высоты 102» она продолжила карьеру на федеральном канале.

– Пожалуй, главное впечатление оставила у меня «Высота» именно при знакомстве. Дальше-то уже было 5,5 лет рабочих будней, а вот знакомство... Работала я на радио с 2008 по 2012, и все эти годы ко мне на прямые эфиры приходил «порассуждать» Александр Осипов. Небожитель, что сказать. Мало того, что преподавал у меня несколькими годами ранее в универе, так еще и крайне умный, да еще владеет суперпопулярным информагентством, можно только мечтать в его редакцию одним глазом заглянуть. И тут на тебе, волею судеб решаю уволиться с радио, последний день в эфире, а небожитель Осипов как раз у меня в гостях. Я заплакала от нахлынувшего, выключив микрофон, а он: «Приходи к нам!»

Через пару бессонных ночей попала в редакцию за ЦУМом, старенькое, полуразвалившееся здание, и в нем несколько тусклых помещений. Недавно их пытались сжечь, поэтому я была готова к суровым условиям на «Высоте». Но когда в редакцию зашел ОН, была ошеломлена. Ибо ОН решил подшутить над коллегами и сделал это так громко и с таким азартом, что мне показалось, будто в гости пришел городской сумасшедший, чтобы поддержать журналистов после поджога. В силу моей природной стеснительности я только к вечеру узнала, что ОН - это Петрович, «Высоты» создатель, основатель, еще больший небожитель, чем все вместе взятые в моей жизни тогда. С тех пор Сергея Трофимова я видела каждый день без выходных до августа 2017. Твердого, решительного профессионала, ранимого до глубины души несправдлеивостью.

Мои коллеги и я подвергались нападкам, нам препятствовали в работе, на нас давили, мы тонули и горели, нас кусали змеи, мы плавали в нечистотах, но всегда выплывали. Каждый день эти годы - как один, одна большая радость, одна большая слеза, одна большая гордость. Спасибо, «Высота».

Наталья Денисова, ответственный редактор ИА «Высота 102», одна из журналистов первого состава информагентства

– Я никогда не задумывалась, сколько я с «Высотой 102». Потому что это только на нелюбимой работе время плетется, как в замедленном кино. Но недавно коллеги подсчитали за меня количество моих прожитых с «Высотой» лет и удивились – получилось много. Но, если перевести эти годы в бесконечные командировки, съемки, планерки, и самое главное, в невероятные эмоции, которые получала и я, и мои коллеги, то ведь, думаешь, и правда, за плечами – не так уж и мало. За это время я могла много раз сменить работу. Были и предложения, от которых сложно отказаться человеку прагматичному и озабоченному карьерой. Но, как только представляла, что мне придется жить по регламентам, бюрократическим правилам, то накатывала такая тоска, что я понимала – это не для меня. На «Высоту» за все эти годы приходило много людей. Но надолго оставались «фанатики», кто не замечал, что рабочий день давно закончился, а вместо обеда пришлось перекусывать бутербродами, и кто мог сидеть до поздней ночи, монтируя сюжет. За свою работу в журналистике я получала много наград и благодарностей. Но самыми дорогими стали те, которые были заработаны на «Высоте». Почти все журналисты информагентства за свои публикации в разные годы отмечались на конкурсах Народного фронт «Правда и справедливость». Потому что именно борьба за правду и справедливость и были, и остаются главным принципом работы информагентства. Но самое бесценное, что дала мне «Высота 102» - это возможность работать с лучшими журналистами региона под руководством Сергея Петровича Трофимова. К сожалению, он не дожил до 20-летия своего детища. Но страница, которую он открыл в моей жизни, к счастью, пока не закрыта.

Анна Шлыкова, одна из первых трех журналистов ИА «Высота 102»

– ИА «Высота 102» стало для меня настоящей школой журналистики – здесь я сделала первые шаги в профессии, научилась видеть суть событий и находить точные слова. Этот период научил меня быть смелой, никогда ничего не бояться в поисках правды, не отступать перед трудностями и верить в силу слова. Спасибо всем руководителям, кто возглавлял агентство в тот период, опытным коллегам, за доверие и поддержку на старте – этот опыт навсегда останется в сердце. Вы показали, что журналистика – это не просто работа, а призвание, которое требует честности, упорства и чуткости к людям. Отрадно видеть, что и сегодня приоритеты работы ИА «Высота 102» остаются неизменны, и это СМИ по-прежнему пользуется заслуженным авторитетом не только у нас в регионе, но и за его пределами.

Андрей Рожин, инженер по оборудованию АО «Альянс «Югполиграфиздат»

– Моя «Высота 102» начиналась, наверное, необычнее, чем для остальных. В редакцию я приходил по просьбе своего товарища Александра Осипова, «чинил» интернет, т.к. «Высота» была чисто интернет-изданием. Без инета никак. А через какое-то время он предложил мне интересную, как мне показалось, работу: заняться только-только развивающимся новым направлением – организацией съемок видеосюжетов и монтажом. Многому приходилось учиться, можно сказать, с колес. Но скоро у нас стали выходить полноценные сюжеты, а некоторые из них даже гремели на всю страну. Тот самый знаменитый ролик про отъезд экс-губернатора Сергея Боженова со свитой в Италию – это моих рук дело, за что я получил даже маленькую премию от главного редактора Сергея Трофимова. Конечно, мы не ожидали такого резонанса. Но не скрою, мне и сейчас приятно, что к произведенному эффекту имею отношение и я, хотя, конечно, на скрытые съемки в аэропорту работала почти вся редакция. Но та самая песня Тото Кутунья «Лашата ми кантаре», наложенная на кадры, - моя задумка. Так что горжусь. И тем, что был частью «Высоты 102». Даже успевал, помимо сюжетов, вести видеолетопись информагентства – снимал коллег в командировках, во время работы, а потом монтировал юмористические ролики. Правда, меня там нет. Но что делать, такая работа у нас – быть за кадром.

Елена Третьякова, экс-главный редактор информагентства

– Безусловно, «Высота» – один из суровых и беспощадных жизненных университетов, о которых потом вспоминаешь с благодарностью и юмором. Для меня это было время существования в режиме максимальной вовлеченности во все, что происходило в регионе, время азарта, нервного напряжения, творческих успехов, веры в торжество справедливости и конкретных результатов. Считаю для себя честью иметь опыт работы в коллективе профессионалов журналистики с горячими сердцами. Это была славная охота.

Татьяна Стародымова, одна из ведущих журналистов информагентства, которая могла до поздней ночи модерировать тысячи комментариев читателей и делала замечательные материалы на тему Сталинградской битвы, поддерживая дружеские отношения с потомками великих полководцев. «Я – «Высота 102». Именно так много лет назад она ответила на вопрос тогдашнего губернатора области Сергея Боженова – «Кто вы?». Встреча педагогов Волгограда с главой региона проходила в молодежном центре «21 век». Зал был полон, губернатор докладывал о больших успехах. После бравурных речей Татьяна Алексеевна поинтересовалась, куда «исчез» миллиард рублей на дороги Волгограда? И тогда прозвучало: «Кто Вы»?

– Как сейчас помню: в зале наступила гробовая тишина. Коллеги из других изданий не задали ни одного вопроса. Встречу быстро свернули. Признаюсь, я тоже осталась в небольшом смятении: ну и зачем задала такой вопрос первому лицу региона? Однако в редакции меня поняли: тема была животрепещущей, тогда дорог в городе-герое не было от слова совсем. Надеюсь, некоторые еще помнят это.

Но дело еще и в том, что журналисты информагентства, присутствуя на многочисленных мероприятиях, задавали неудобные вопросы прежде всего от имени простых читателей, которых также волновало то, что происходило в городе и регионе. Более того, это были читатели, которые оказывались бессильны и перед огромной бюрократической машиной, которым было некуда идти за справедливостью и правдой. Редакция никогда не вела подсчет, скольким из них помогли решить ту или иную ситуацию, но это было одной из главных задач информагентства, о которой постоянно говорил наш главный редактор Сергей Трофимов. Именно за правду «Высоту» многие ненавидели. Боялись власть предержащие и уважали простые люди.

Татьяна Стародымова, о Сергее Трофимове и дружбе с фондом Полководцев Победы

– Вообще для меня «Высота 102» неразрывно связана с замечательным коллективом, который создал человек, придумавший это уникальное издание. Когда говорили «Высота 102», - подразумевали Трофимова. А говорили Трофимов – подразумевали «Высоту». Сергей Петрович знал цену слову и делу. Правде и лжи. Человек, прошедший горячие точки, награжденный боевыми орденами, он оставался не просто непревзойденным редактором. Он был, прежде всего, человеком, для которого такое понятие, как любовь к Отчизне, было совсем не пустым. Хотя вслух он об этом никогда не говорил. Никогда. Но тема войны, судеб фронтовиков, составлявших гордость и честь земли Сталинградской, была одной из главных. И настоящих друзей у нас было немало.

Редакция много лет дружила с фондом Полководцев Победы, который возглавляет дочь маршала Советского Союза Ивана Конева Наталья Конева. Именно этот фонд, созданный потомками известных полководцев и военачальников, командовавших во время Великой Отечественной войны фронтами и армиями, присвоил звание «Почетный член Фонда памяти полководцев» волгоградскому колледжу олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза Александра Родимцева.

Гостями редакции были дети и внуки выдающихся полководцев Сталинградской битвы: внук маршала Василия Чуйкова Николай Чуйков, Наталья и Илья Родимцевы, сын дважды Героя Советского Союза Александра Василевского Игорь Василевский, дочь маршала Советского Союза Андрея Еременко Татьяна Еременко. И, конечно же, мы много рассказывали о наших сталинградцах. Их фронтовых дорогах и жизни после войны. Лейтенант Анатолий Козлов бил войска Манштейна. Участвовал в Курской битве, штурмовал Будапешт и Вену. Обладатель пяти орденов Красной звезды Михаил Терещенко дошел до Берлина. Разведчик, сын полка 13-й Гвардейской стрелковой дивизии Олег Бурковский в 15 лет получил медаль «За отвагу». Когда ранило осколком в голову, его чуть не похоронили в братской могиле. Родимцев отправил его в школу юнг на Соловки, которую закончил с отличием. Потом продолжил войну на Дальнем Востоке. Владимир Туров все годы после войны создавал клубы «Сталинград» и долгие годы являлся его президентом. Это о нем написали посетившие Волгоград журналисты влиятельного во Франции журнала «LE Figaro»: «… Он проходит перед гигантской статуей «Матери-Родины», установленной на вершине памятника павшим на Мамаевом кургане. Там покоятся останки тысяч бойцов Сталинградской битвы, которая стала поворотом в войне. Он хочет, чтобы был услышан его голос, отданный на возрождение памяти»…

Это еще и еще десятки и сотни героев, которые по праву заслужили отдельных историй на страницах «Высоты». Рассказывать о них всегда было честью и ответственностью. И это хорошо понимал сын фронтовиков Сергей Петрович Трофимов. Редактор. Воин. Человек.

… Время сегодня мчится в галоп. Многих, очень многих уже нет с нами… Остается быть благодарной судьбе за то, что она подарила встречи с этими и другими выдающимися людьми нашей области и страны, с которыми знакомила волгоградцев редакция информагентства. Благодарной за то, что довелось работать в таком уникальном издании, где царили взаимопонимание, уважение, доверие, любовь друг к другу. Остается быть благодарной замечательной профессии, которой была посвящена жизнь... Надеюсь, что и сегодня журналисты информагентства могут так же с гордостью сказать: «Я – Высота 102».