ГУ МВД опубликовало видео задержания порезавшего сына волгоградца

Напомним, чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 6 мая, в доме на улице Рионская, 22 в Дзержинском районе Волгограда. Поступила информация, что в одной из квартир на 9-ом этаже мужчина причинил телесные повреждения своему 13-летнему сыну и удерживает других детей. Ранее появилась видеозапись, как сотрудники СОБР спускаются на балкон квартиры через крышу.
Известно, что инцидент произошел в многодетной семье, где воспитываются, по уточненным данным, шестеро детей. 13-летний мальчик во время ссоры родителей пытался заступиться за свою маму и получил ножевое ранение руки. Женщина с сыном успели выскочить из квартиры, где с буйным папашей остались пятеро детей. Подросток был госпитализирован в детскую больницу, другие дети не пострадали. Предварительно известно, что семья не состояла на учете как неблагополучная.
В СУ СК по Волгоградской области начали проверку обстоятельств случившегося. В ведомстве заявили, что мужчина оказал сопротивление при задержании.