Семейная драма стала причиной штурма квартиры на западе Волгограда

Причиной штурма квартиры в девятиэтажке на улице Рионской в Волгограде стала семейная драма, передает с места происшествия корр. V102.RU.





Напомним, что сегодня полицейские при поддержке бойцов ОМОН ворвались в квартиру, где неадекватный мужчина угрожал убийством своим детям. Росгвардейцам пришлось на тросах спуститься с крыши, чтобы проникнуть в квартиру на 9-ом этаже. В жилище выбили металлическую дверь.

В ходе спецоперации мужчину задержали и увезли. Соседи сообщили, что одному ребенку агрессивный отец все же порезал руку.





Супруга задержанного находится в стрессе. Женщина плачет и постоянно повторяет, что «помогать уже поздно». Она подтвердила, что является женой мужчины и матерью детей, но от дальнейших комментариев отказалась, пояснив, что не хочет делать из произошедшего шоу.

По данным ГУ МВД России по региону, сегодня в полицию поступил сигнал о том, что 45-летний житель Дзержинского района причинил телесные повреждения своему 13-летнему сыну и удерживает в квартире по ул. Рионская пятерых детей.





- На место происшествия незамедлительно выехало руководство ГУ МВД России по Волгоградской области, следственно-оперативная группа. На требования открыть дверь квартиры, мужчина не реагировал. При содействии сотрудников Росгвардии волгоградец в ходе проведенной спецоперации был задержан и доставлен в отдел полиции. Находившиеся в квартире дети не пострадали. 13-летний мальчик находится в больнице, - сообщили в главке.





Отмечается, что ранее семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состояла.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.