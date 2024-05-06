Происшествия

Семейная драма стала причиной штурма квартиры на западе Волгограда

Происшествия 06.05.2024 13:04
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06.05.2024 13:04


Причиной штурма квартиры в девятиэтажке на улице Рионской в Волгограде стала семейная драма, передает с места происшествия корр. V102.RU.


Напомним, что сегодня полицейские при поддержке бойцов ОМОН ворвались в квартиру, где неадекватный мужчина угрожал убийством своим детям. Росгвардейцам пришлось на тросах спуститься с крыши, чтобы проникнуть в квартиру на 9-ом этаже. В жилище выбили металлическую дверь.

В ходе спецоперации мужчину задержали и увезли. Соседи сообщили, что одному ребенку агрессивный отец все же порезал руку.


Супруга задержанного находится в стрессе. Женщина плачет и постоянно повторяет, что «помогать уже поздно». Она подтвердила, что является женой мужчины и матерью детей, но от дальнейших комментариев отказалась, пояснив, что не хочет делать из произошедшего шоу.

По данным ГУ МВД России по региону, сегодня в полицию поступил сигнал о том, что 45-летний житель Дзержинского района причинил телесные повреждения своему 13-летнему сыну и удерживает в квартире по ул. Рионская пятерых детей. 


- На место происшествия незамедлительно выехало руководство ГУ МВД России по Волгоградской области, следственно-оперативная группа. На требования открыть дверь квартиры, мужчина не реагировал. При содействии сотрудников Росгвардии волгоградец в ходе проведенной спецоперации был задержан и доставлен в отдел полиции. Находившиеся в квартире дети не пострадали. 13-летний мальчик находится в больнице, - сообщили в главке. 


Отмечается, что ранее семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состояла.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Павел Мирошкин / V102.RU

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