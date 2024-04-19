В Волгограде 24-летней детоубийце грозит пожизненное за страшную смерть сына





В Волгограде готовятся к судебному процессу над 24-летней детоубийцей. В августе 2023 года женщина на несколько дней оставила в квартире без еды своего 9-месячного сына – ребенок умер. По информации официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, волгоградке грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, трагедия разыгралась в одной из квартир дома №3 по улице Автомагистральная. Заперев входную дверь на ключ, 3 августа женщина покинула жилище. Спустя четыре дня – 7 августа – тело мертвого мальчика обнаружила бабушка, приехавшая в Волгоград из села. Причиной смерти ребенка стало, по данным экспертов, обезвоживание.

Примечательно, что в то время, пока ребенок умирал в квартире в страшных муках, его мать находилась в Красноармейском районе, где в компании друзей распивала спиртные напитки. Разыскать детоубийцу удалось сотрудникам ГУ МВД России по Волгоградской области. При задержании волгоградка придумала небылицу о том, что отправилась 3 августа в южный район на работу, однако вернуться домой не смогла по причине нехватки денег. Впрочем, уже на встрече со следователями она созналась, что осознанно обрекла на голодную смерть ребенка, оставив его без ухода.

– Жительница Волгограда обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство малолетнего. Вину в содеянном женщина полностью признала, – сообщила 19 апреля представитель прокуратуры. – Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Волгоградский областной суд.

Ранее сообщалось, что отец погибшего мальчика находился в зоне СВО на момент преступления.