Напомним, V102.RU сообщало о том, что к Александру Касьянову было предъявлено в общей сложности 12 исков оскорбленных директоров школ и детских садов Котовского района руководителя района Сергея Чумакова. Десять женщин обиделись на Александра Касьянова, которого они посчитали администратором популярной в Котово группы, за нелицеприятный комментарий к фотографии, где были изображены бюджетники и чиновник, размещенный в Telegram-канале «Общественный контроль города Котово». Каждая из них потребовала от жителя Котово по 30 тысяч рублей. Глава района также посчитал свое достоинство ущемленным из-за комментария к фото и из-за перепоста двух сообщений из «Острова Свободы» о его состоянии, которые чиновник считает не соответствующими действительности. Общая сумма исков главы района к Александру Касьянову оценивается в 90 тысяч.
Расследования 18.04.2024 16:36
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18.04.2024 16:36
Напомним, V102.RU сообщало о том, что к Александру Касьянову было предъявлено в общей сложности 12 исков оскорбленных директоров школ и детских садов Котовского района руководителя района Сергея Чумакова. Десять женщин обиделись на Александра Касьянова, которого они посчитали администратором популярной в Котово группы, за нелицеприятный комментарий к фотографии, где были изображены бюджетники и чиновник, размещенный в Telegram-канале «Общественный контроль города Котово». Каждая из них потребовала от жителя Котово по 30 тысяч рублей. Глава района также посчитал свое достоинство ущемленным из-за комментария к фото и из-за перепоста двух сообщений из «Острова Свободы» о его состоянии, которые чиновник считает не соответствующими действительности. Общая сумма исков главы района к Александру Касьянову оценивается в 90 тысяч.
В Камышинском районном суде Волгоградской области сегодня, 18 апреля, состоялось очередное заседание по искам главы Котовского района Сергея Чумакова к местному жителю Александру Касьянову, с которого чиновник требует в общей сложности 90 тысяч рублей. Как рассказал V102.RU участник процесса Александр Касьянов, на сегодняшнем заседании, куда Сергей Чумаков снова не явился, рассматривались в том числе претензии чиновника к перепосту в Telegram-канале «Общественный контроль города Котово» сообщения, опубликованного в Telegram-канале «Остров свободы», где утверждалось, что глава района появился на одном из мероприятий не в самом лучшем виде. В итоге представительница истца пообещала, что к следующему заседанию она представит справку от нарколога, состоит или не состоит на учете у данного специалиста руководитель муниципального района.
- Ни я, ни мой защитник до сих пор не можем понять, почему глава района обратился с тремя исками, два из которых – о защите чести и достоинства, именно ко мне, - прокомментировал Александр Касьянов. – Сообщения, которые оскорбили Чумакова, были опубликованы в группе, куда пишет любой, кто захочет. Никаких доказательств, что это сделал я, другая сторона не представила. Да и я уже устал говорить, что не имею к этому никакого отношения. Ну и еще более удивительно то, что глава района обиделся на сообщения, которые кто-то перепостил с первоисточника – «Острова Свободы». То есть претензий к этому каналу у него нет, а ко мне – почему-то есть.
Корреспондент V102.RU пытался узнать мнение главы района Сергея Чумакова по сегодняшнему заседанию суда, однако на звонок на мобильный телефон чиновник не ответил.В итоге суд перенес следующее заседание на 14 мая. К этому времени и должна подоспеть справка из наркологического кабинета о наличии или отсутствии у чиновника вредных привычек.
Напомним, V102.RU сообщало о том, что к Александру Касьянову было предъявлено в общей сложности 12 исков оскорбленных директоров школ и детских садов Котовского района руководителя района Сергея Чумакова. Десять женщин обиделись на Александра Касьянова, которого они посчитали администратором популярной в Котово группы, за нелицеприятный комментарий к фотографии, где были изображены бюджетники и чиновник, размещенный в Telegram-канале «Общественный контроль города Котово». Каждая из них потребовала от жителя Котово по 30 тысяч рублей. Глава района также посчитал свое достоинство ущемленным из-за комментария к фото и из-за перепоста двух сообщений из «Острова Свободы» о его состоянии, которые чиновник считает не соответствующими действительности. Общая сумма исков главы района к Александру Касьянову оценивается в 90 тысяч.
Ранее Камышинский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований десяти руководителям бюджетных учреждений Котовского района к Касьянову. Решение не вступило в законную силу. Обиженные бюджетники также ранее обращались в полицию с требованием возбудить дело в отношении котовчанина из-за задевшего из комментария к фотографии с главой района. Однако постановлением ОВД по Котовскому району в этом было отказано.
Фото Сергея Чумакова/t.me
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