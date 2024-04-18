В Камышинском районном суде Волгоградской области сегодня, 18 апреля, состоялось очередное заседание по искам главы Котовского района Сергея Чумакова к местному жителю Александру Касьянову, с которого чиновник требует в общей сложности 90 тысяч рублей. Как рассказал V102.RU участник процесса Александр Касьянов, на сегодняшнем заседании, куда Сергей Чумаков снова не явился, рассматривались в том числе претензии чиновника к перепосту в Telegram-канале «Общественный контроль города Котово» сообщения, опубликованного в Telegram-канале «Остров свободы», где утверждалось, что глава района появился на одном из мероприятий не в самом лучшем виде. В итоге представительница истца пообещала, что к следующему заседанию она представит справку от нарколога, состоит или не состоит на учете у данного специалиста руководитель муниципального района.