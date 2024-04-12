Поводом послужил размещенный в телеграм-канале пост «Змеиное гнездо, а в середине главный шакал». Комментарий появился в марте прошлого года под фотографией, где были изображены руководители муниципальных учреждений образования вместе с главой Котовского района Сергеем Чумаковым. Директора обвинили Касьянова в том, что он допустил размещение данного поста, который их оскорбил. Причем ответчик изначально опровергал, что является администратором группы, куда может писать любой желающий. Тем более, что комментарий был почти сразу удален.Однако учителя и воспитатели не успокоились и спустя полгода заявили о своих моральных страданиях, вызванных данным комментарием, которые они оценили в 30 тысяч рублей каждой. Котовский районный суд передал иски по подведомственности, и по решению областного суда их начали рассматривать в Камышине.Интересно, что на двух состоявшихся судебных заседаниях обиженные директора путались в показаниях и не могли точно сказать, когда именно появился комментарий и сколько по времени он просуществовал в телеграм-канале, пока не был удален.Кроме руководителей школ и детсадов, три иска на Александра Касьянова подал и глава Котовского района Сергей Чумаков. Он обиделся на комментарий к фотографии, а также на перепост сообщений с телеграм-канала «Остров Свободы». Чиновника задели посты о том, что после подписания контракта на ремонт водопровода истец якобы отправился в отпуск, вместо того, чтобы контролировать ход реконструкции сети. Также его обидели оскорбительные высказывания в его адрес, касающиеся образа жизни руководителя района. Глава потребовал от Александра Касьянова по 30 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба по каждому иску. Решения по ним еще не вынесено.