Расследования

«Я гадости не писал»: суд отклонил иски обидевшихся из-за поста в Telegram директоров школ Котово

Расследования 12.04.2024 16:55
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12.04.2024 16:55


Камышинский районный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении девяти исков руководителей учреждений образования Котовского района к местному жителю Александру Касьянову, которого директора школ и заведующие детскими садами посчитали автором и распространителем оскорбившего их  комментария в телеграм-канале «Общественный контроль города Котово». Такое решение, которое не вступило в законную силу, было принято сегодня, 12 апреля.
Как рассказал V102.RU Александр Касьянов, обидевшиеся  руководители бюджетных учреждений на сегодняшнее  заседание суда не приехали. В направленном в суд ходатайстве они объяснили это проведением массовых мероприятий в честь Дня космонавтики, в которых задействованы директора «с целью обеспечения террористической защищенности объектов образования».  Также руководители детсадов и школ просили суд истребовать в прокуратуре материалы проверки по их заявлениям по факту оскорбления. Не присутствовала на заседании и представитель истцов по причине временной нетрудоспособности. 
Однако суд принял решение об отказе в исковых требованиях в полном объеме в отсутствие истцов.
Александр Касьянов признался, что удовлетворен решением суда.
- Я рад, что эта абсурдная история почти закончилась. Я до сих пор не понимаю, почему директора школ и заведующие детскими садами решили, что я имею отношение к опубликованному  в телеграм-канале «Общественный контроль города Котово» комментарию, из-за которого они якобы не спали и переживали целых полгода! Никаких доказательств они предъявить  так и не смогли, на последнем заседании они клятвенно обещали предоставить какие-то результаты проверки полиции и прокуратуры, которые якобы меня изобличают. Однако в итоге ничего от них в суд не поступило, кроме просьбы отложить заседание. Я уже в какой раз повторяю – я никаких гадостей не писал, никого не оскорблял. Я до сих пор не могу понять – зачем клеветать на человека, если нет доказательств? В телеграм-канал пишут все, кто захочет. А вот кто управлял этими истцами, было бы крайне любопытно узнать. Все иски были написаны как под копирку, с одинаковыми ошибками, и полностью совпадали с текстом в исковом заявлении главы Котовского района Сергея Чумакова, который тоже оказался в числе обиженных постом в телеграм-канале, - делится Александр Касьянов.
Юрист Михаил Зацепилин, который представлял интересы Александра Касьянова на процессе, также высказал свое мнение о решении суда.
- На мой взгляд, суд принял правосудное и правильное решение. Я могу лишь подтвердить нашу позицию – Александр Касьянов не несет ответственности за комментарии и посты в телеграм-канале, это не СМИ. Кроме того, истцы не предоставили никаких доказательств, что это мог сделать именно он. Интересно, конечно, на каком основании директора школ решили, что Касьянов имеет к этому отношение? В таком же духе можно назвать в качестве обидчика любого человека, а потом подать на него в суд. Мне кажется, эти люди поступили необдуманно. Они жаловались на то, что страдали от обидного комментария несколько месяцев, опять же, эти утверждения о страданиях они не подкрепили доказательствами. А вот для Александра этот суд не прошел бесследно – у него давление зашкаливало за 200, - поделился Михаил Юрьевич.
Напомним, как ранее сообщало V102.RU, девять руководителей муниципальных учреждений обратились в исками в Котовский районный суд к Александру Касьянову, требуя от него по 30 тысяч рублей каждой. Под исками подписались Наталья Нагавкина, директор Котовского Центра Детского творчества, Елена Матвеева, директор МКОУ Попковская СШ, Наталия Кевпанич, директор МКОУ Мокро-Ольховская СШ, Ирина Свечникова,  директор МКОУ Купцовская СШ, Любовь Зибарова, МКОУ Слюсаревская  СШ, Ирина Новомлинова, директор МБОУ СШ № 2 Котово, Ольга Гаджирамазанова,  директор МБОУ СШ № 6  Котово, Мария Гоголева, заведующая МДОУ-детский сад №1 и  Светлана Семкина, заведующая  МДОУ-детский сад №3.
Поводом послужил размещенный в телеграм-канале пост  «Змеиное гнездо, а в середине главный шакал». Комментарий появился в марте прошлого года под фотографией, где были изображены руководители муниципальных учреждений образования вместе с главой Котовского района Сергеем Чумаковым. Директора обвинили Касьянова в том, что он допустил размещение данного поста, который их оскорбил. Причем ответчик изначально опровергал, что является администратором группы, куда может писать  любой желающий. Тем более, что комментарий был почти сразу удален.
Однако учителя и воспитатели не успокоились и спустя полгода заявили о своих моральных страданиях, вызванных данным комментарием, которые они оценили в 30 тысяч рублей каждой. Котовский районный суд передал иски по подведомственности, и по решению областного суда их начали рассматривать в Камышине.
Интересно, что на двух состоявшихся судебных заседаниях  обиженные директора путались в показаниях и не могли точно сказать, когда именно появился комментарий и сколько по времени он просуществовал в телеграм-канале, пока не был удален.
Кроме руководителей школ и детсадов, три иска на Александра Касьянова подал  и глава Котовского района Сергей Чумаков. Он обиделся на комментарий к фотографии, а также на перепост сообщений с телеграм-канала «Остров Свободы». Чиновника задели посты о том, что  после подписания контракта на ремонт водопровода истец якобы отправился в отпуск, вместо того, чтобы контролировать ход реконструкции сети. Также его обидели оскорбительные высказывания в его адрес, касающиеся  образа жизни руководителя района. Глава  потребовал от Александра Касьянова по 30 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба по каждому иску. Решения по ним еще не вынесено. 
Коллаж Алексея Костякова/V102.RU

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