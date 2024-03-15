В Камышинском суде Волгоградской области накануне и сегодня, 15 марта, состоялись заседания в рамках исков, поданных к Александру Касьянову, который создал в Telegram популярную в Котовском районе группу «Общественный контроль города Котово». Один из исков, напоминает V102.RU, коллективный. Девять директоров районных школ и детских садов требуют от жителя Котово компенсации по тридцать тысяч рублей каждой за комментарии к фотографии, где были изображены глава района и руководители муниципальных учреждений (снимок неизвестный опубликовал в телеграм-канале). Также денежную компенсацию за моральные страдания хочет получить от котовчанина глава района Сергей Чумаков, подавший три иска. Он также посчитал оскорбительными комментарии к фотографии и пересланный из другого канала пост.