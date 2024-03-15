– Почти год назад кто-то опубликовал в нашей группе фотографию, где были изображены истицы и глава района, которую сопроводил постом «Змеиное гнездо, а в середине главный шакал». Фото было почти сразу же удалено, так как в нашей группе не допускаются оскорбления. А спустя полгода директора и глава вдруг подали на меня в суд, посчитав, что это сделал я. На суде мы с адвокатом просили предоставить доказательства того, что именно Александр Касьянов выложил это фото. Но, конечно, они это доказать не смогли. Женщины даже внятно не ответили на вопрос судьи, сколько именно фотография просуществовала в группе. Кто-то утверждал, что несколько дней, кто-то – что несколько часов. Но в нашу группу пишет, кто хочет. Если допускаются оскорбления, поднимаются другие запретные темы, то это сразу удаляется, как было и в данном случае, – рассказал собеседник информагентства.
По словам Александра, его удивило то обстоятельство, что иски были поданы спустя полгода.
– Женщины утверждали, что они очень сильно переживали из-за фотографии, даже не спали ночами. И так, если верить их словам, продолжалось полгода. То есть полгода они «терпели», не высыпались, еще, по их словам, якобы над ними смеялись все это время. И вдруг они решили подать на меня в суд. По странному стечению обстоятельств, почти одновременно с главой района Сергеем Чумаковым. Иски были написаны как под копирку, даже с одинаковыми грамматическими ошибками, – продолжает Александр.
– Удивляюсь, что иски поданы именно на меня, а не на того человека, который выложил то фото с подтекстовкой. Да истцы и не ставили такой цели – они решили, что за это должен ответить я. Но я не ответственен за пользователей, официально я не трудоустроен на ресурсе, а за комментариями у нас следят несколько человек. Но по каким-то неведомым причинам «виноватым» решили сделать именно меня. Не знаю, одновременно ли уважаемым директорам пришла в голову такая идея или кто-то им подсказал. Но сделано все было спустя рукава – женщины даже не знали, что доказательства необходимо заверять должным образом. Они же предоставили копию якобы опубликованной в группе фотографии плохого качества и совершенно непонятно, откуда они ее взяли, – говорит котовчанин.
Никаких доказательств того, что именно Александр Касьянов перепостил в группу и сообщение со стороннего ресурса, которое оскорбило главу района Сергея Чумакова, не смог предоставить и адвокат чиновника, который, к слову, не явился на заседание.
– У меня есть стойкое ощущение того, что эти иски – попытка мести за то, что в нашей группе люди высказывают свое мнение о том, что происходит в городе, и критикуют чиновников. А разве их не за что критиковать? Жители жалуются на безобразные дороги, на отсутствие освещения, на отвратительное благоустройство, на постоянные проблемы с водой и отоплением. Такая радость была, что область выделила нам около 700 миллионов рублей за капитальную реконструкцию части водовода, так выяснилось, что срок его строительства сорван, а деньги освоены неэффективно. Разве у жителей нет повода высказать по этому поводу недовольство? При этом по информации, которой делились жители в группе, следователи возбуждали уголовные дела. Понятно, что чиновникам это, мягко говоря, не нравится, – продолжает Александр.
Напомним, в общей сложности от Александра Касьянова требуют 360 тысяч рублей за моральные страдания. Помимо оскорбленных директоров школ и заведующих детскими садами, которые хотят получить 270 тысяч на всех, еще 90 тысяч рублей потребовал с активиста глава района Сергей Чумаков. Его оскорбило то самое фото, а также пересланные в «Общественный контроль города Котово» посты из телеграм-канала «Остров свободы», в которых сообщалось о том, что после подписания контракта на ремонт водопровода истец якобы отправился в отпуск, вместо того, чтобы контролировать ход реконструкции сети. В другом переправленном с «Острова свободы» посте также содержались, по мнению главы района, оскорбительные высказывания в его адрес, касающиеся образа жизни чиновника.
Сергей Чумаков в исковом заявлении утверждал, что данные сведения не соответствуют действительности, порочат его честь, деловую репутацию, поскольку они посягают на его личные неимущественные права. При этом претензий к первоисточнику появившейся информации у него не возникло.