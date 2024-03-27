Волгоградца за попытку сжечь приятеля заживо отправили надолго в колонию

К 8 годам 8 месяцам колонии строгого режима приговорен 47-летний житель Волгоградской области за попытку убийства своего приятеля с особой жестокостью. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, подсудимый не довел задуманное до конца по независящим от него причинам.

Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела 21 мая 2023 года распивал спиртное со своим знакомым в квартире, расположенной в доме №36 на улице Чернышевского в Ленинске. В какой-то момент мужчины поругались и хозяин квартиры выставил гостя на улицу.

Конфликт продолжится во дворе многоквартирного дома, началась драка. В результате подсудимый взял из квартиры канистру с бензином, вынес ее на улицу и облил собутыльника, а потом поджег его.

Мужчина, который вспыхнул как факел, стал кричать и кататься по земле, срывая с себя одежду. Скорую помощь и полицию вызвала соседка, которая стала невольным свидетелем этого ужаса.

В результате потерпевшего доставили в больницу с ожогами более 60% тела, но ему удалось выжить благодаря своевременной помощи.

Фигурант уголовного дела вину не признал. По решению суда он также должен выплатить потерпевшему почти 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.