Расследования

СК: в Волгограде ищут мать найденного мертвым на полигоне младенца

Расследования 26.03.2024 18:24
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26.03.2024 18:24


После обнаружения трупа новорожденной девочки на мусорном полигоне в Светлоярском районе Волгоградской области СУ СКР по региону начата доследственная проверка, сообщает V102.RU. 



По информации волгоградского следкома, страшную находку сделали 25 марта 2024 года на территории полигона твердых бытовых отходов. Уточняется, что следователи и криминалисты СКР провели осмотр места обнаружения тела ребенка. Сотрудники ведомства опросили работников полигона. Назначены экспертизы, в том числе СМЭ. 

В пресс-службе регионального СУ СК РФ добавили, что принимаются все меры для установления личности матери ребенка. По итогам организованной проверки будет принято процессуальное решение. В свою очередь прокуратура региона взял на контроль ход проверки.


Как стало известно журналистам «Высоты 102», труп обнаружили на сортировочной ленте на полигоне в селе Большие Чапурники. Тело было помещено в пакет. По информации собственных источников информагентства, признаки насильственной смерти не обнаружены. 

Видео: СУ СКР по Волгоградской области

Фото: прокуратура Волгоградской области

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