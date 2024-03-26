Труп младенца нашли в пакете на сортировочном комплексе под Волгоградом

В Волгоградской области труп младенца обнаружили при сортировке мусора. Как стало известно ИА «Высота 102», тело новорожденной девочки находилось в пакете.
По информации собственных источников информагентства, страшную находку сделали сотрудники сортировочного комплекса, расположенного в селе Большие Чапурники Светлоярского района. О страшной находке сразу же сообщили в правоохранительные органы.
– Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено, – уточняют источники «Высоты 102».
Тело новорожденной направлено на судмедэкспертизу, по итогам которой будет названа причина смерти. В настоящее время устанавливается личность матери ребенка.