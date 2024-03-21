Под Волгоградом посиделки с безработным обернулись кровавой бойней

В Калачевском районе Волгоградской области накануне посиделки двух мужчин закончились жестокой расправой. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник, конфликт перерос в поножовщину.

— Все произошло 20 марта в поселке Береславка. Двое местных жителей решили отметить встречу. В ходе застолья между приятелями возникла ссора, в ходе которой 40-летний безработный мужчина схватил нож и ударил в шею своего знакомого, — рассказал источник. — От полученной раны 45-летний пострадавший скончался на месте.

Напомним, что на Спартановке волгоградец в квартире убил стулом незнакомца. Кровавая бойня разыгралась в одной из квартир дома № 33 по улице Набережной Волжской Флотилии.

Фото: архив ИА «Высота 102»