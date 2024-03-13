На Спартановке волгоградец в квартире убил стулом незнакомца

В Волгограде посиделки в одной из квартир дома № 33 по улице Набережной Волжской Флотилии закончились кровавой расправой. Как сообщает V102.RU, приглашенный гость сначала жестоко избил незнакомого ему 45-летнего мужчину руками и ногами, а затем добил стулом.

— Следователи Тракторозаводского района Волгограда возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, — сообщили информагентству в СУ СКР по региону. — Следственный орган намерен ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, 10 марта 2024 года подозреваемый пришел в гости к своему товарищу. Позже к ним присоединился малознакомый фигуранту дела мужчина. Во время застолья между гостями возник конфликт, который перерос в рукопашную. Затем подозреваемый обрушил стул на голову потерпевшего. От полученных травм последний погиб на месте.

Фото: архив ИА «Высота 102»