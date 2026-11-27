



Прокуратура Старополтавского района Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 118 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

По данным ведомства, 24 января 2026 года во время коллективной охоты в камышовых зарослях мужчина выстрелил в пробегавшего волка. Часть картечи попала в его товарища – тот получил тяжкие телесные повреждения и лишился глаза.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.