



Главное управление МЧС по Краснодарскому краю выпустило предупреждение для жителей и гостей побережья: 29 и 30 ноября на юге края ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий.

Как передает ИА «Живая Кубань», в опасной зоне может оказаться участок Черноморского берега от Анапы до Геленджика. Здесь ожидается северо-восточный ветер с порывами до 34 м/с, а температура опустится до -6 градусов.

Моряков предупредили отдельно: при ветре и морозе корпуса и надстройки судов начнут покрываться льдом, что утяжеляет судно и мешает держать курс.

Спасатели советуют убрать с балконов и подоконников предметы, которые может снести шквалом, а на частных участках — закрепить или убрать в сарай инструменты, шифер и ёмкости. В эти два дня лучше переждать дома. Если выйти всё же придётся, стоит избегать старых деревьев, рекламных конструкций, проводов и временных построек — с многоэтажек может сорвать шифер или водостоки. Укрыться можно в подъезде или подземном переходе.

Детей в штормовые дни не стоит отпускать одних.