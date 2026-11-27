По данным на 1 октября 2026 года кредитный портфель региональных предприятий и организаций увеличился до 356 млрд рублей. Это почти на 5,5% больше, чем годом ранее. Такие данные сообщили в Волгоградском отделении банка России, где назвали процесс закредитованности сдержанным.

Крупный бизнес нарастил объем займов на 9,4%. А вот ситуация в секторе малого и среднего бизнеса противоположная – кредитный портфель в этой сфере уменьшился на 7%.

Как отметили эксперты, сдержанный спрос на кредитование региональные компании компенсируют использованием собственных средств на финансирование деятельности. По данным на 1 октября объем средств на расчетных счетах волгоградских организаций составил чуть более 81 млрд рублей. Это на 1,9% меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Объем средств индивидуальных предпринимателей сократился на 2,6%, до 27,6 млрд рублей. Наиболее существенно уменьшился объем депозитов юридических лиц (-11,9%). Это в том числе связано с постепенным снижением ставок банками по мере смягчения денежно-кредитной политики с июня прошлого года, пояснили в организации.