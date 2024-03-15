В Волгоградской области вынесен приговор местному жителю, по вине которого летом прошлого года сгорело 10 га леса в Среднеахтубинском районе. Об этом V102.RU сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти деяния причинили значительный ущерб) было возбуждено по материалам надзорного ведомства, которое проводило проверку. Ущерб от пожара составил свыше 23 тысяч рублей.

В решении районного суда, которое есть в открытом доступе, указывается, что фигурант уголовного дела в нарушении установленного в регионе особого противопожарного режима решил сжечь бытовые отходы. Он поджег мусорную кучу, в результате из-за ветра пламя перекинулось на траву, а затем и лесные насаждения.

Огнем было уничтожено 68,9 куб.м. дуба и 86,85 куб.м. акации.

Уголовное дело по согласию обвиняемого рассматривалось в суде в особом порядке, то есть в упрощенном виде без исследования и оценки доказательств, собранных следствием.

Мужчина признал вину и возместил ущерб, причиненный лесному фонду.

Приговором суда ему назначено 150 часов обязательных работ.