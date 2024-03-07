Расследования

Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования падения лифта с ребенком в Волгограде

Расследования 07.03.2024 10:12
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07.03.2024 10:12


Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования уголовного дела о травмировании девочки в лифте волгоградской многоэтажки, передает V102.RU.

- Глава ведомства поручил  руководителю СУ СК России по  Волгоградской области Семенову В.И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - сообщили в пресс-службе СКР.

Ранее сообщалось, что следователи в Волгограде возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после происшествия с лифтом в многоквартирном доме в Волгограде.  

По данным V102.RU, происшествие случилось в жилом комплексе бизнес-класса «Браво» в Краснооктябрьском районе по улице Репина. Дом, в котором обрушился лифт, был сдан в ноябре 2022 года.

- Предварительно установлено, что 4 марта в  результате остановки лифта и его последующего резкого движения в одном из домов Волгограда девочка  получила различные травмы, в том числе компрессионный перелом позвоночника. Сейчас она находится в медицинском учреждении, - добавили в следственном органе.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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