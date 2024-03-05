



Пассажирский лифт с 15-летней девочкой внутри обрушился в жилом комплексе бизнес-класса «Браво» в Краснооктябрьском районе Волгограда. По информации ИА «Высота 102», инцидент произошел накануне, 4 марта, в доме №72 по улице Репина. В этот момент девятиклассница направлялась по своим делам, спускаясь с 13 этажа на первый.

По данным экстренных служб, с различными травмами, полученными при падении, подросток была доставлена в больницу №7 Волгограда.

– При поступлении в приемном покое пациентке был поставлен предварительный диагноз компрессионный перелом одного из позвонков, сотрясение головного мозга и ушиб коленных суставов, – сообщили медики информагентству.





Корреспонденты «Высоты 102» 5 марта приехали на место происшествия и узнали подробности случившегося у жителей многоэтажки. Как утверждает одна из жительниц дома, проживающая по соседству с семьей пострадавшей девочки, лифт с пассажирами здесь падает уже не первый раз.

– Первый «звоночек» прозвенел буквально на прошлой неделе. Тогда в кабине лифта находилась одна из жительниц дома, но в случае с ней, к счастью, обошлось без травм. Мы думали, что проблему с оборудованием исправили, но, как выяснилось, не тут-то было, – рассказала журналистам волгоградка. – Вчера мы узнали о трагедии. Как мне известно, лифт сорвался в тот момент, когда находился на четвертом этаже. Пролетев вниз два этажа – до второго, кабина резко остановилась. В этот момент девочка и получила травмы.

По словам женщины, узнавшие о происшествии родители девочки испытали настоящий шок. Остальные жители дома приступили к активным действиям.

– Мы, соседи, сразу же начали подписи собирать, чтобы разобрались наконец-то с злосчастным лифтом, – сообщила собеседница «Высоты 102». Она также уточнила, что 4 марта в их доме побывали с проверкой сотрудники прокуратуры.





В комитете здравоохранения Волгоградской области, куда редакция обратилась с просьбой уточнить состояние пострадавшего ребенка, сообщили, что жизни девочки, к счастью, ничего не угрожает.

– Состояние стабильное, пациентка проходит лечение в детском травматологическом отделении, – пояснили в ведомстве.

Отметим, что 17-этажный многоквартирный дом на ул. Репина, 72 был введен в эксплуатацию сравнительно недавно – в ноябре 2022 года. В настоящее время ЖК бизнес-класса обслуживает ООО «Сигма-Юг». Корреспонденты ИА «Высота 102» позвонили 5 марта в организацию, чтобы выяснить причины неисправности лифта и случившегося накануне ЧП, однако здесь попросили прислать официальный запрос на почту. На момент публикации ответа от представителей «Сигмы-Юг» не поступило, однако информагентство готово озвучить позицию компании, как только будет получен ответ.





Фото, коллаж: Павел Мирошкин/ ИА «Высота 102»