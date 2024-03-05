Расследования

СК расследует дело о падении лифта с ребенком в Волгограде

Расследования 05.03.2024 20:05
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05.03.2024 20:05


Следователи возбудили уголовное дело после падения лифта с 15-летней девочкой в многоквартирном доме в Волгограде. Об этом, как передает V102.RU, сообщила официальный представитель СУ СК по Волгоградской области Дарья Буянова.

По ее словам, уголовное дело возбуждено следственным отделом по Краснооктябрьскому району города Волгограда по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

- Предварительно установлено, что 4 марта 2024 года в утреннее время школьница, находясь в лифте, спускалась с 13 этажа. При этом в процессе спуска произошла резкая остановка лифта и его последующее резкое движение, в результате чего несовершеннолетняя получила различные травмы, в том числе компрессионный перелом позвоночника, - сообщила Буянова. - Сейчас 15-летняя девочка находится в медицинском учреждении, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь проверку в связи с происшествием в многоквартирном доме проводит и прокуратура Волгоградской области.

По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По данным V102.RU, происшествие случилось в жилом комплексе бизнес-класса «Браво» в Краснооктябрьском районе Волгограда по улице Репина. Дом, в котором обрушился лифт, был сдан в ноябре 2022 года.

Жильцы дома сообщили информагентству, что инциденты с лифтом уже были, но тогда обошлось без пострадавших. 

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