Экология

Суд обязал собственника рекультивировать токсичную свалку под Волгоградом

Экология 22.02.2024 14:33
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22.02.2024 14:33


Волгоградский областной суд оставил в силе решение по закрытому мусорному полигону ПК «Альянс», который постоянно горит и отравляет едким дымом все в округе.

Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, ранее Волжский городской суд в полном объеме удовлетворил требования природоохранного прокурора, который просил обязать собственника мусорного полигона разработать проект и провести его рекультивацию. Решение было обжаловано в апелляционной инстанции, но областной суд оставил его без изменения и оно вступило в законную силу.

Напомним, что ранее информагентство неоднократно сообщало о мусорном полигоне ПК «Альянс» в Среднеахтубинском районе, который в буквальном смысле отравляет жизнь жителей Волжского, Среднеахтубинского района и Волгограда. Свалка постоянно горит и едкий дым распространяется на многие километры вокруг. Как правило, часто происходит подземное горение, которое тушить труднее, поэтому этот мусорный полигон называют тлеющим. Свалку закрыли по решению суда, но на нее продолжают свозить различные отходы, так как она никак не огорожена.

Ранее информагентство сообщало, что специалисты МБУ «Служба охраны окружающей среды» Волжского в ходе исследований установили, что на полигоне ПК «Альянс» в воздухе в три раза превышена предельно допустимая концентрация диоксида серы, представляющего собой токсичный газ. Пепел от многочисленных пожаров покрыл внушительным слоем многие участки полигона. 

Особенно страдают от токсичного полигона жители Волжского и поселка Звёздный, который заваливают все ведомства жалобами. По их обращениям на свалку с проверкой неоднократно выезжали представители облкомприроды, надзорных органов, общественники, представители власти и депутаты.

ПК «Альянс» выдавались предписания об устранении грубых нарушений лицензионных требований, однако все они были проигнорированы. Предприятие продолжало эксплуатировать объект, несмотря на неоднократные факты привлечения к административной ответственности.  

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