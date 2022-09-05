Экология

Горящую свалку снова уличили в травле жителей Волжского и Волгограда

Экология 05.09.2022 15:45
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05.09.2022 15:45




Скандальный полигон отходов «Альянс» под Волгоградом вновь напомнил о себе. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волжского, жители поселков Южный и Металлург 1 сентября стали жаловаться на удушливый запах резины и пластика. 

На следующий день сотрудниками МБУ «Служба охраны окружающей среды» города Волжский было зафиксировано возгорание отходов производства и потребления на территории бывшего полигона ПК «Альянс».  

По мнению волжских экологов, пожар произошел по причине ненадлежащего исполнения своих обязанностей как владельцев земли, которые обязаны содержать свои участки в надлежащем пожаробезопасном состоянии, так и контролирующих и надзорных органов.

Возгорание на таком объекте негативного воздействия, как полигон промышленных и бытовых отходов, чревато экологической катастрофой в части загрязнения атмосферного воздуха, опасаются в мэрии.

Напомним, пожары на ПК «Альянс» в Среднеахтубинском районе случаются регулярно. Компанию уже давно лишили лицензии, ее деятельность запретили, а материалы на владельцев передали  в СУ СК по Волгоградской области. 

Недавно по решению Волжского горсуда «Альянсу» назначили выплату 32 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба окружающей среде. Однако «травля» жителей Волжского и северных районов Волгограда продолжается. 

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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