Экология

Яму в Волгоградской области спасут от деградации с опережением срока

Экология 21.02.2024 13:15
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21.02.2024 13:15


В Палласовском районе Волгоградской области подходят к завершению работы по расчистке реки Ямы, передает V102.RU. По информации облкомприроды, полностью завершить работы планируется уже к середине весны — с опережением предусмотренного проектом срока.

На данный момент работы выполнены на 90%. От мусора, донных отложений и сушняка расчищено более 7 км русла. В результате увеличена емкость водного объекта. В настоящее время подрядчик занимается формированием откосов на берегу.

Река Яма включена в федеральную государственную программу «Воспроизводство и использование природных ресурсов». Реализация проекта, как поясняют в профильном комитете, поможет предотвратить деградацию реки, улучшит санитарно-экологическое состояние и показатели качества воды в ней.

Яма стала четвертым водным объектом Волгоградской области, которая вошла в указанную федеральную госпрограмму. Ранее благодаря такой поддержке были расчищены реки Перевозинка, Бульбин, Арчеда и балка Нагольная. А также построены берегоукрепительные сооружения в Волгограде, Николаевске, Дубовке и Светлоярском районе.

Напомним, что в Волгоградской области в 2023 году удвоилось финансирование оздоровления рек и озер. Ранее на расчистку восьми водных объектов – ериков Сухой, Коршевистый, Щучий, Морозовка, Кочковатый и Пенев, а также рек Яма и Медведица - было направлено 172 723 480 рублей.

Фото: администрации Волгоградской области

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