



Позади – еще одна неделя, которая запомнилась знаковыми событиями в сферах, определяющих развитие Волгоградской области. И в контексте этого развития особое имеет значение, кто стоит у руля региона, под чьим руководством происходят перемены в жизни субъекта.





День рождения губернатора Волгоградской области, который Андрей Бочаров отмечал 14 октября, это еще одна веха в биографии главы региона, который остается на своем посту уже 12 лет. Ровно столько Герой России является руководителем области, которая ему досталась в состоянии системного кризиса. Как подметили политологи, Андрей Бочаров сумел вырваться из «пресловутой волгоградской колеи и смоделировал собственную дорогу».

«Политический тяжеловоз» - так называют Андрея Бочарова во властных кругах. Глава региона – не кабинетный чиновник, он предпочитает лично инспектировать главные проекты региона, общаться с жителями, и учитывает при принятии решений мнение ветеранского сообщества и молодежи.

Одним из главных достижений губернатора, как отмечают жители, стало кардинальное преображение областной столицы. Волгоградцы признаются, что им теперь не стыдно за свой город, который долгие годы пребывал в упадке.

И самое главное – жители перестали бояться перемен, многие из которых, как оказалось, к лучшему.







Наверное, одним из самых значимых подарков для губернатора Волгоградской области в этот день стало начало строительства второго этапа Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу в Среднеахтубинском районе.

Участок дороги протяженностью почти 10 километров соединит первый этап Третьего пускового комплекса от поселка Третий Решающий и поворота на х. Лебяжья Поляна, движение по которому открыли в декабре 2024 года, с развязкой у Краснослободска. В целом же мостовой переход будет представлять собой комплекс инженерных сооружений общей протяженностью 38 км.



Дорожный объект станет частью международного транспортного коридора «Север – Юг», который имеет стратегическое значение как для региона, так и для страны.



Новая дорога позволит связать воедино уже возведенные мосты через Волгу и Ахтубу, вывести транзитный поток за пределы населенных пунктов Среднеахтубинского района, снизить нагрузку на окружающую среду.







15 октября депутаты Волгоградской облдумы на своем заседании скорректировали главный финансовый документ региона. Правки касались увеличения доходной и расходной части бюджета и перераспределения средств на ключевые статьи.

Важно, что дополнительное финансирование в размере свыше 2 млрд рублей получила государственная программа «Развитие здравоохранения Волгоградской области».



На столько же увеличены расходы на развитие физической культуры и спорта. 1,2 миллиарда рублей прибавили на развитие транспортной системы региона.

Дополнительное финансирование в размере полумиллиарда получат также муниципалитеты для безаварийного прохождения отопительного сезона.



Хорошая новость есть и для жителей «Родниковой долины». На строительство школы в этом микрорайоне предусмотрено 445 миллиона рублей.





Экологический скандал разразился на прошлой неделе в Волгоградской области. Самарскую строительную фирму ООО «Транснефть-ТСД», одним из учредителей которой является крупная компания АО

«Транснефть-Приволга», уличили в бесконтрольном заборе воды из реки Иловля и других нарушениях природоохранного законодательства. Экосовет при Волгоградской областной думе потребовал приостановить деятельность компании до устранения всех нарушений и возместить нанесенный природе ущерб.





Фото администрации Волгоградской области и областной думы