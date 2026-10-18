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Общество

Закрывшийся бар «Родной» в Волгограде продают за 3,4 млн

Общество 18.10.2026 21:04
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18.10.2026 21:04


В Волгограде выставлен на продажу бар «Родной». Заведение, расположенное в Ворошиловском районе на улице Академическая, 14/1, готовы продать за 3 миллиона 399 тысяч 999 рублей. 

Площадь реализуемого имущества – 200 квадратных метров. Владелец уверяет, что бизнес окупится в течение 18 месяцев при стоимости аренды в 150 тысяч рублей. 

Бар «Родной» закрылся еще в первых числах октября. Собственник не стал пояснять причины такого решения. Посетители простились с заведением на прощальной вечеринке. 

При этом в соцсетях заведение позиционировало себя не только как территорию  для встреч друзей в теплой обстановке, на и как место, где готовили по разумным расценкам комплексные обеды. 

Напомним, с начала года в Волгограде закрылись уже около десятка заведений общепита. 

А в сентябре 2026 года аналитики Банка России зафиксировали снижение посещаемости заведений общепита в Волгоградской области.  


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