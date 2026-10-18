Закрывшийся бар «Родной» в Волгограде продают за 3,4 млн





В Волгограде выставлен на продажу бар «Родной». Заведение, расположенное в Ворошиловском районе на улице Академическая, 14/1, готовы продать за 3 миллиона 399 тысяч 999 рублей.

Бар «Родной» закрылся еще в первых числах октября. Собственник не стал пояснять причины такого решения. Посетители простились с заведением на прощальной вечеринке.

При этом в соцсетях заведение позиционировало себя не только как территорию для встреч друзей в теплой обстановке, на и как место, где готовили по разумным расценкам комплексные обеды.

Напомним, с начала года в Волгограде закрылись уже около десятка заведений общепита.

А в сентябре 2026 года аналитики Банка России зафиксировали снижение посещаемости заведений общепита в Волгоградской области.

Площадь реализуемого имущества – 200 квадратных метров. Владелец уверяет, что бизнес окупится в течение 18 месяцев при стоимости аренды в 150 тысяч рублей.