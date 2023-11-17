В Волгоградской области удвоили расходы на оздоровление рек и озер





В Волгоградской области в 2023 году удвоилось финансирование оздоровления рек и озер. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения облкомприроды об итогах работы в данном направлении в 2022-м и 2023 годах.

Так, сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в 2022 году на мероприятия по расчистке и реабилитации водных объектов регионе в общей сложности было направлено 557 267 010 рублей.

– В 2022 году в регионе велась разработка проектной документации по расчистке 29 водных объектов, – сообщили информагентству в профильном ведомстве. – В данном случае общий объем выделенных средств составил 72 349 000 рублей. Данные средства были предоставлены Волгоградской области из федерального бюджета.

172 723 480 рублей в Волгоградской области в 2022 году направили на расчистку восьми водных объектов – ериков Сухой, Коршевистый, Щучий, Морозовка, Кочковатый и Пенев, а также рек Яма и Медведица.

– Из федерального бюджета на расчистку перечисленных водоемов было выделено 168 466 600 рублей. Финансирование из бюджета Волгоградской области составило 4 256 880 рублей, – уточняют в облкомприроды.

Экологическая реабилитация в 2022 году проводилась на 12 водных объектах и стоила региональному бюджету 86 870 730 тысяч рублей. Федеральный центр на данные мероприятия выделял 225 323 800 рублей. В общей сложности, таким образом, на экологическую реабилитацию водоемов в Волгоградской области потратили 312 194 530 рублей.

В 2023 году на проектирование, расчистку и экологическую реабилитацию водных объектов, расположенных на территории Волгоградского региона, было направлено из двух бюджетов – федерального и областного – 1 006 788 690 рублей. Накануне ИА «Высота 102» подробно разбирало сколько денег и на какие конкретно реки, ерики и озера потратили эти деньги.

Здесь стоит отметить, что увеличилось в 2023 году не только федеральное финансирование оздоровления волгоградских рек и озер – существенно увеличили расходы на эти цели и в самом регионе. Так, если на проектирование расчистки водоемов в 2022 году в Волгоградской области не потратили ни одного рубля, то в 2023 году из бюджета региона было выделено 4 388 300 рублей. На расчистку ериков и рек в этом году Волгоградская область направила 104 084 310 рублей – почти в 25 раз больше, чем годом ранее.

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»