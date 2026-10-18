Матч для спартаковцев начался оптимистично. Уже к середине первого периода после точных бросков Тимура Шайхутдинова и Михаила Рудая «Спартак» повёл 2:0. Однако астраханцы быстро пришли в себя, навязали плотную персональную опеку и сократили отставание до минимума. Первый период остался за волгоградцами – 3:2.
Вторая восьмиминутка прошла по схожему сценарию. Волгоградская команда методично отрывалась на комфортные три мяча (6:3, затем 8:5), но «Динамо-СШОР» каждый раз отвечало быстрой контратакой. К большому перерыву преимущество хозяев сохранилось, но стало шатким – 8:6.
Казалось, в третьем периоде волгоградские ватерполисты взяли игру под контроль. Команды обменялись тремя голами (11:9 к последней паузе), и волгоградцы уверенно контролировали темп, грамотно удерживая мяч в позиционных атаках.
Всё решилось в заключительной четверти. «Спартак-Волгоград» за полторы минуты пропустил три мяча, и все попытки отличиться хотя бы раз разбились об поймавшего кураж голкипера «Динамо» Никиты Саратова. Сирена зафиксировала волевую победу астраханцев со счётом 12:11.
В концовке матча «Спартак» просел функционально. Команда проиграла борьбу в центре, снизилась результативность. При комфортном преимуществе в два мяча пропустили подряд три быстрых гола – это классический провал игровой дисциплины и психологии, за который «Динамо» хладнокровно наказало.
«Спартак-Волгоград» – «Динамо-СШОР» (Астраханская область) – 11:12 (3:2, 5:4, 3:3, 0:3)
15 октября, 16:30. Чемпионат Евразийской ватерпольной лиги. Суперлига, тур 1, матч 4.
Казань. Дворец водных видов спорта «Казань».
Судьи: Павел Летуновский (Москва), Леонид Семко (Севастополь).
«Спартак-Волгоград»: Буров – Жабкин, Усов (3), Рудай (1), Носаев (1), Шайхутдинов (2), Махиянов – Трусов, Еськов, Шулев (2), Андрюков (1), Буланаев (1), Чуксин, Власов.
«Динамо-СШОР»: Корнеев – Васильев (1), Яхтин, Емельянов (1), Балакирев (2), Зайцев (3), Деревенский (2) – Саратов, Дьяков, Рачителев (3), Солдатов, Крылов, Лобур, Фролов.
Выигранные спринты: 3 – 1.
5-метровые/голы: 1/0 – 2/1.
Броски по воротам: 29 – 30.
Эффективность бросков: %: 38 – 40.
Удаления: 9 – 7.
На старте турнира «Спартак‑Волгоград» демонстрирует нестабильность: в активе команды две победы и два поражения. Заключительный матч 1‑го тура Суперлиги волгоградцы проведут против «Балтики» (Санкт‑Петербург).
Александр Веселовский
Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград»