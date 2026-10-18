



В рамках Евразийской ватерпольной лиги волгоградский «Спартак-Волгоград» потерпел обидное поражение от астраханского «Динамо-СШОР». Ведя в счёте на протяжении всей встречи и удерживая преимущество в два мяча перед заключительной четвертью (11:9), красно-белые пропустили три безответных гола на финишной прямой. Итоговый счёт – 12:11 в пользу астраханской команды.

Матч для спартаковцев начался оптимистично. Уже к середине первого периода после точных бросков Тимура Шайхутдинова и Михаила Рудая «Спартак» повёл 2:0. Однако астраханцы быстро пришли в себя, навязали плотную персональную опеку и сократили отставание до минимума. Первый период остался за волгоградцами – 3:2.Вторая восьмиминутка прошла по схожему сценарию. Волгоградская команда методично отрывалась на комфортные три мяча (6:3, затем 8:5), но «Динамо-СШОР» каждый раз отвечало быстрой контратакой. К большому перерыву преимущество хозяев сохранилось, но стало шатким – 8:6.Казалось, в третьем периоде волгоградские ватерполисты взяли игру под контроль. Команды обменялись тремя голами (11:9 к последней паузе), и волгоградцы уверенно контролировали темп, грамотно удерживая мяч в позиционных атаках.Всё решилось в заключительной четверти. «Спартак-Волгоград» за полторы минуты пропустил три мяча, и все попытки отличиться хотя бы раз разбились об поймавшего кураж голкипера «Динамо» Никиты Саратова. Сирена зафиксировала волевую победу астраханцев со счётом 12:11.В концовке матча «Спартак» просел функционально. Команда проиграла борьбу в центре, снизилась результативность. При комфортном преимуществе в два мяча пропустили подряд три быстрых гола – это классический провал игровой дисциплины и психологии, за который «Динамо» хладнокровно наказало.Чемпионат Евразийской ватерпольной лиги. Суперлига, тур 1, матч 4.Дворец водных видов спорта «Казань».Павел Летуновский (Москва), Леонид Семко (Севастополь).Буров – Жабкин, Усов (3), Рудай (1), Носаев (1), Шайхутдинов (2), Махиянов – Трусов, Еськов, Шулев (2), Андрюков (1), Буланаев (1), Чуксин, Власов.Корнеев – Васильев (1), Яхтин, Емельянов (1), Балакирев (2), Зайцев (3), Деревенский (2) – Саратов, Дьяков, Рачителев (3), Солдатов, Крылов, Лобур, Фролов.: 3 – 1.1/0 – 2/1.29 – 30.: %: 38 – 40.9 – 7.На старте турнира «Спартак‑Волгоград» демонстрирует нестабильность: в активе команды две победы и два поражения. Заключительный матч 1‑го тура Суперлиги волгоградцы проведут против «Балтики» (Санкт‑Петербург).