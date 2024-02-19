Расследования

Пряталась за помойкой. Дело о смертельном «пьяном» ДТП отправили в суд Волгограда

Расследования 19.02.2024 18:21
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19.02.2024 18:21


Прокуратура Тракторозаводского района Волгограда направила суд уголовное дело в отношении 34-летний местной жительницы, которая, будучи лишенной водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения устроила смертельное ДТП на Третьей продольной магистрали. Согласно материалам дела, женщина с места происшествия скрылась и пряталась за мусорными контейнерами до тех пор, пока ее не нашли полицейские. 

По информации официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, жительница Волгограда обвиняется по пп. «а, б, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если это сопряжено с оставлением места ДТП.

ДТП, в котором погиб 34-летний спутник волгоградки, произошло 13 октября 2023 года около 18.00 в Тракторозаводском районе. 

По версии следствия, обвиняемая, управляя автомобилем  «Лада Приора» в состоянии алкогольного опьянения, около дома №3В на ул. Костюченко женщина совершила столкновение с идущим впереди грузовым автомобилем Mercedes Daimler-Benz, – говорится в материалах уголовного дела. – В результате дорожно-транспортного происшествия 34-летний пассажир автомобиля обвиняемой получил телесные повреждения, от которых через непродолжительное время скончался в больнице, не приходя в сознание. При этом женщина сразу после аварии скрылась с места ДТП, спрятавшись неподалеку за мусорными контейнерами. Однако  приехавшие на место происшествия полицейские ее оперативно задержали.

Вину в совершенном преступлении волгоградка признает частично. Известно, что ранее она уже имела судимость по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ – управление автомобилем в состоянии опьянения и лишалась водительских прав. 

В настоящее время женщина находится под домашним арестом. Ей грозит до 12 лет.

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