Следователи предъявили в Волгограде окончание обвинение четырем участникам организованной группы в незаконной банковской деятельности, сообщает V102.RU.

По данным СУ СКР по региону, трое мужчин 42,39 и 28 лет, а также 37-летняя женщина обвиняются по двум статьям УК РФ: осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения организованной группой в особо крупном размере (п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ) и незаконном образовании юридического лица через подставных лиц, совершенное организованной группой (п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ).

В ходе расследования установлено, что незаконную банковскую деятельность в Волгоградской области они осуществляли с 2018 года. Доход в размере не менее 12% организованная группа получала от операций, связанных с переводом на расчетные счета подконтрольных фирм денежных средств, которые в последующем обналичивались. Руководил работой теневых банкиров 42-летний фигурант.

В общей сложности, по данным следствия, им удалось так заработать более 21 миллиона рублей.

Деятельность организованной группы пресекли оперативные сотрудники УФСБ и МВД по региону. В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами дела. После этого оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.