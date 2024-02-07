Сжегший Коран в Волгограде Журавель отказался давать показания в суде

В Висаитовском районном суде Грозного сегодня, 7 февраля, прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении сжегшего Коран в Волгограде Никиты Журавеля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ИА «Чечня Сегодня», судебный процесс перенесли из-за неготовности подсудимого к даче показаний.

— Мой подзащитный в настоящее время не готов давать показания и мы просим отложить допрос обвиняемого. Нам надо обсудить с подсудимым правовую позицию, — приводят слова защитника Журавеля адвоката Юлии Антоновой журналисты информагентства «Чечня Сегодня».

Уточняется, что Журавель поддержал ходатайство своего защитника о выделении дополнительного времени на подготовку. Новый процесс запланировали на понедельник, 12 февраля.

Ранее в суде о прошлом подсудимого рассказал однокурсник по ВГСПУ, уточнивший, что Журавель выступает против СВО. В заседании также заслушали показания сотрудницы магазина «Читай-город», где Журавель приобрел священную для мусульман книгу.

Напомним, что задержанного в Волгограде Журавеля этапировали в Чечню. В августе 2023-го в Telegram-канале главы республики появились кадры избиения в СИЗО сжегшего Коран студента. На ролике был запечатлен сын Кадырова Адам, что вызвало неоднозначную реакцию общественности. В МВД Чечни на это заявили, что Адам не может быть привлечен к уголовной ответственности в силу возраста. Спустя время юноше присвоили звание Героя Чеченской Республики.

Скриншот: видео Kadyrov_95 / t.me