Экология

Утилизатор отходов из Азова намусорил в Волгоградской области на 2,5 млн рублей

Экология 01.02.2024 13:02
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01.02.2024 13:02


Компания из города Азова Ростовской области, которая занимается утилизацией отсортированных материалов, привлечена к административной ответственности за сброс строительного мусора прямо на почву в Волгоградской области. 

Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, ООО НПО «Крелит» вменяется ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), а также ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (Порча земель). Компания не согласилась с этим и обжаловала постановление о назначенном наказании в суде, который признал его законным и обоснованным. Это решение может быть обжаловано в установленные законом сроки.

Ранее проверку соблюдения требований действующего природоохранного законодательства в отношении ООО НПО «Крелит» природоохранное ведомство проводило совместно с отделом полиции №3 УМВД России по Волгограду.   

Установлено, что предприятием в результате накопления мусора на производственной территории допущен сброс отходов боя бетонных и железобетонных изделий непосредственно на почву. По результатам лабораторных исследований проб отходов установлено, что отходы «бой бетонных и железобетонных изделий», отобранные в местах накопления ООО НПО «Крелит» непосредственно на почве, отнесены к V классу опасности для окружающей среды. Также зафиксировано наличие значительных превышений концентраций загрязняющих веществ в почве по сравнению с нормативами качества по нитрат-ионам.


Вред, причиненный почве, как объекту охраны окружающей среды, составил более 2,5 миллиона рублей.

Сообщается, что ранее управление Росприроднадзора фиксировало многочисленные нарушения требований законодательства в области обращения с отходами со стороны этого юридического лица. ООО НПО «Крелит» уже привлекалось к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ. В арбитражном суде Ростовской области находится иск природоохранного ведомства о взыскании с этого предприятия более 20 миллионов рублей вреда окружающей среде.

Фото: межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

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