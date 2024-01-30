Центральный районный суд Волгограда признал скандально известного предпринимателя Романа Бородавко виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина под видом услуг мебельщика похитил у 32 потерпевших около 2,5 миллиона рублей.

В частности, следствием установлено, что обвиняемый под видом оказания услуг в период с мая 2020 года по июнь 2021-го заключал с жителями Волгограда договоры на изготовление и установку мебели, а также поставку бытовой техники. Как только деньги оказывались у бизнесмена, он тратил их в свое удовольствие. Со слова обращавшихся ранее в редакцию «Высоты 102» волгоградцев, они так и не дождались заказанных у Бородавко кухонных гарнитуров, оплатив работу по их изготовлению. Коммерсант «кормил завтраками» обманутых клиентов, пока они не написали коллективное заявление в правоохранительные органы.

Разбирательства по уголовному делу в отношении Бородавко длились в Волгограде два года – материалы поступили в Центральный районный суд в октябре 2022 года. И лишь накануне судья Виктория Федоренко вынесла вердикт.

– Суд постановил признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, – прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе суда.

Уточняется, что подсудимый находился под подпиской о невыезде. Бородавко свою вину так и не признал. Наручники на него надели прямо в зале суда.

Отметим, что на оказавшегося под следствием мебельщика жаловались и рабочие, которые у него трудились. По их словам, босс остался должен им по 100 тысяч рублей зарплаты каждому. Люди увольнялись без копейки денег. При этом они признавались, что работали у Бородавко без заключения договора, поэтому не смогли отстоять свои права в законном порядке.





На скриншоте: Роман Бородавко

Однако, сообщает ИА «Высота 102», несмотря на вынесенный накануне приговор Бородавко, не исключено, что дело его будет жить и процветать в ближайшей перспективе. Все дело в том, что пока Бородавко занимались компетентные органы, в Волгограде «расцвела» новая компания по производству кухонной мебели – ООО «Новые технологии». Владельца данной организации – Романа Белёва – обманутые клиенты видели вместе с Бородавко в старом офисе на улице Соколова, 8 в Центральном районе.

Общественник Илья Александров называет Белёва партнером осужденного накануне мебельщика. Однако по уголовному делу о крупном мошенничестве новоиспеченный коммерсант Белёв почему-то проходил как свидетель.

— Господин Белёв и Бородавко были партнерами. Они перемещались из офиса в офис, никому из клиентов не планировали ничего делать, забирали все авансы за мебель себе. Мы смогли обнаружить их офис. Стали делать свой материал со всеми фактами — лишь после этого что-то сдвинулось с места. Я порекомендовал потерпевшим написать коллективное обращение. Мне до сих пор непонятно, почему следствие не предъявило ничего Белёву? Он до сих пор ходит на воле. По моему мнению, это однозначно группа лиц «работала», у них был умысел на хищения денег простых волгоградцев, — считает Александров.

На тот факт, что Белёв вышел сухим из воды, обращают внимание и пострадавшие.

— Белёв так и не понес никакого наказания. Пока суд да дело, компаньоны успели открыть фирму «Новые технологии» и продолжили кидать людей. Хочется предупредить волгоградцев, чтобы были внимательнее при заказе мебели и не повторяли наших ошибок, — говорят обманутые горожане.





На скриншоте: Роман Белёв

Под данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новые технологии» зарегистрировано 23 июля 2021 года в Волгограде на улице Узбекской, 87. Юридическое лицо внесено в список потенциально рисковых контрагентов. Отмечается, что фирма более года не предоставляла налоговую отчетность. У компании три открытых исполнительных производства на сумму 702 576 рубля.

Напомним, как рассказали обманутые волгоградцы, бизнес Романа Бородавко был известен в Волгограде под двумя брендами: «LoveHome» и «NOVA». Под этими названиями размещались объявления об изготовлении кухонь на электронных досках, в соцсетях и интернет-справочниках. Роман Бородавко заключал с заказчиками договоры на изготовление мебели с условием внесения предоплаты в размере 60% наличными через приходно-кассовые ордера и квитанции к ним.

Однако ни через месяц, ни через два, ни через полгода обещанных кухонь волгоградцы так и не дождались. Адреса своего офиса Бородавко менял несколько раз, в последний раз он переехал на улицу Соколова, 8, когда обманутые люди уже фактически стали брать штурмом его фирму в надежде вернуть свои кровные.

Скриншоты: видео читателей ИА «Высота 102», Илья Александров

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