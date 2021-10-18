Расследования

Обманутые волгоградцы добились уголовного дела на корыстного мебельщика

Расследования 18.10.2021 19:38
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18.10.2021 19:38


Отдел полиции №2 по городу Волгограду в Краснооктябрьском районе возбудил уголовное дело в отношении мебельщика Романа Бородавко по подозрению в обмане своих клиентов почти на миллион рублей. Основанием для него стало коллективное заявление волгоградцев, пострадавших от рук недобросовестного предпринимателя, принимавшего заказы на изготовление кухонь.
«В ходе предварительного следствия установлено, что… ИП Бородавко Р.С., действуя в корыстных целях,… под предлогом изготовления корпусной мебели, получил от последних по договорам подряда на изготовление и установку мебели денежные средства в общей сумме 834 рубля,… однако обязательства по договорам не выполнил, денежные средства не вернул, похитив их путем обмана», – указано в постановлении о признании потерпевшим.
В настоящее время потерпевшими по делу признаны 10 клиентов индивидуального предпринимателя Романа Бородавко, бизнес которого был известен под брендами «LoveHome» и «NOVA». Родственник одной из пострадавших Дмитрий Татаров утверждает, что потерпевших может еще больше. «Мы находили друг друга в социальных сетях, и сейчас следователь всех по очереди приглашает на допрос, – рассказал он ИА «Высота 102». – Важно найти всех, кто заказал у него кухни и остался ни с чем. Тогда дело может быть переквалифицировано на мошенничество в особо крупном размере».
Напомним, в августе инициативная группа из 28 жителей Волгоградской области подала коллективное обращение в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность ИП Бородавко. Люди рассказали, что он заключал с заказчиками договоры на изготовление мебели с условием внесения предоплаты в размере 60% наличными через приходно-кассовые ордера и квитанции к ним. При оформлении заказа у клиентов не было подозрений – на первый взгляд, все было сделано надлежащим образом. Когда обозначенные в договорах сроки поставки истекали, Роман Бородавко в телефонных разговорах уверял обеспокоенных клиентов, что мебель находится в производстве и скоро будет поставлена. Однако этого не происходило.
Между тем, с мая 2020 года в связи с неисполнением Романом Бородавко договорных обязательств в суды Волгоградской области жители подали свыше 30 исков, часть из которых уже удовлетворена на общую сумму свыше 2 млн рублей. «Согласно банка данных исполнительных производств ФССП по Волгоградской области в отношении Бородавко Р.С. заведено 19 исполнительных производств», – отметили летом обманутые волгоградцы в коллективном обращении в правоохранительные органы.
На фото: Роман Бородавко. Снимок предоставлен инициативной группой.

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