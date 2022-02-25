Корыстный мебельщик из Волгограда вслед за клиентами обманул своих работников





По меньшей мере десять жителей Волгограда остались с долгами по зарплате после сотрудничества с предпринимателем Романом Бородавко, который уже попал в поле зрения полиции в связи с обманом оставшихся без мебели клиентов . Некоторые бывшие работники также были вынуждены за свой счет покупать инструменты и материалы для изготовления мебели, но обещанный возврат Бородавкой не произвел.

Как рассказал один из обманутых рабочих по имени Олег (фамилия не указана по его просьбе – прим. ред.), ему корыстный мебельщик задолжал более 100 тысяч рублей, после чего ему пришлось распрощаться с бывшим боссом и найти другую работу.

– Я пришел осенью 2020 года, начал работать и постепенно стал своего рода старшим по цеху, руководил работой, проводил собеседования и принимал новых людей, – пояснил Олег. – Ребята у нас долго не задерживались, была большая текучка – за полтора года через Бородавко прошли человек 20-25, не меньше. И всем недоплачивали: кому-то 10 тысяч, а кому-то и 45 тысяч рублей. Некоторые так и не дождались возврата денег за инструменты, за материалы, и ушли от Бородавко.

По словам Олега, долги не выплачивали, если работник уходил. В целом, платили стабильно, хотя график был нетипичным для мебельной отрасли: если на 80% предприятий работник сразу получал процент от объема заказа, перед тем как приступить к работе, то Роман Бородавко платил строго по пятницам. Но осенью 2021 года на производстве, которое и так дышало на ладан, начались задержки, пятницы перестали быть обязательными зарплатными днями.

– Ближе к Новому Году на производстве остались буквально пару человек да я. Мы каждый день задавали Бородавко вопрос, когда он с нами расплатится, ведь на носу праздники, все хотят их провести по-человечески, накрыть стол, купить подарки. У одно парнишки вообще жена беременная, а у него в кармане ни рубля, – возмущен Олег. – До последнего он кормил нас обещаниями, но в итоге так и не заплатил до Нового года. Я еще протянул январь, и 30 числа ушел, мы виделись тогда с Романом последний раз. Я понял, что это какая-то афера: он стал говорить, что будет брать заказы и размещать их в других конторах, но я понимал, что так это работать не будет. Я стал требовать от Бородавко, чтобы он отдал мне долг, звонил ему, писал, но в ответ получал лишь угрозы и шантаж.

На вопрос, собирается ли он или его бывшие коллеги обратиться в суд или правоохранительные органы, Олег лишь разочарованно вздыхает: все они работали неофициально, поэтому защитить свои права не получится. Коллективные заявления со свидетелями тоже вряд ли помогут – нет никаких доказательств, что корыстный владелец мебельного горе-бизнеса платил или не платил своим рабочим.

– Тут только собственными силами [остается] добиваться справедливости, либо уже оставить эту тему, – посетовал Олег.

Напомним, в октябре 2021 года отдел полиции №2 возбудил уголовное дело в отношении мебельщика Романа Бородавко по подозрению в обмане своих клиентов почти на миллион рублей. Основанием для него стало коллективное заявление волгоградцев, пострадавших от рук недобросовестного предпринимателя, принимавшего заказы на изготовление кухонь. На тот момент потерпевшими были признаны 10 клиентов индивидуального предпринимателя Романа Бородавко, бизнес которого был известен под брендами «LoveHome» и «NOVA».

– Дело находится в производстве следователя УМВД России по г. Волгограда. Ход расследования пока без комментариев, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на последний редакционный запрос.