Расследования

Корыстный мебельщик из Волгограда вслед за клиентами обманул своих работников

Расследования 25.02.2022 15:55
0
25.02.2022 15:55


По меньшей мере десять жителей Волгограда остались с долгами по зарплате после сотрудничества с предпринимателем Романом Бородавко, который уже попал в поле зрения полиции в связи с обманом оставшихся без мебели клиентов. Некоторые бывшие работники также были вынуждены за свой счет покупать инструменты и материалы для изготовления мебели, но обещанный возврат Бородавкой не произвел.

Как рассказал один из обманутых рабочих по имени Олег (фамилия не указана по его просьбе – прим. ред.), ему корыстный мебельщик задолжал более 100 тысяч рублей, после чего ему пришлось распрощаться с бывшим боссом и найти другую работу.

– Я пришел осенью 2020 года, начал работать и постепенно стал своего рода старшим по цеху, руководил работой, проводил собеседования и принимал новых людей, – пояснил Олег. – Ребята у нас долго не задерживались, была большая текучка – за полтора года через Бородавко прошли человек 20-25, не меньше. И всем недоплачивали: кому-то 10 тысяч, а кому-то и 45 тысяч рублей. Некоторые так и не дождались возврата денег за инструменты, за материалы, и ушли от Бородавко.

По словам Олега, долги не выплачивали, если работник уходил. В целом, платили стабильно, хотя график был нетипичным для мебельной отрасли: если на 80% предприятий работник сразу получал процент от объема заказа, перед тем как приступить к работе, то Роман Бородавко платил строго по пятницам. Но осенью 2021 года на производстве, которое и так дышало на ладан, начались задержки, пятницы перестали быть обязательными зарплатными днями.

– Ближе к Новому Году на производстве остались буквально пару человек да я. Мы каждый день задавали Бородавко вопрос, когда он с нами расплатится, ведь на носу праздники, все хотят их провести по-человечески, накрыть стол, купить подарки. У одно парнишки вообще жена беременная, а у него в кармане ни рубля, – возмущен Олег. – До последнего он кормил нас обещаниями, но в итоге так и не заплатил до Нового года. Я еще протянул январь, и 30 числа ушел, мы виделись тогда с Романом последний раз. Я понял, что это какая-то афера: он стал говорить, что будет брать заказы и размещать их в других конторах, но я понимал, что так это работать не будет. Я стал требовать от Бородавко, чтобы он отдал мне долг, звонил ему, писал, но в ответ получал лишь угрозы и шантаж.

На вопрос, собирается ли он или его бывшие коллеги обратиться в суд или правоохранительные органы, Олег лишь разочарованно вздыхает: все они работали неофициально, поэтому защитить свои права не получится. Коллективные заявления со свидетелями тоже вряд ли помогут – нет никаких доказательств, что корыстный владелец мебельного горе-бизнеса платил или не платил своим рабочим.

– Тут только собственными силами [остается] добиваться справедливости, либо уже оставить эту тему, – посетовал Олег.

Напомним, в октябре 2021 года отдел полиции №2 возбудил уголовное дело в отношении мебельщика Романа Бородавко по подозрению в обмане своих клиентов почти на миллион рублей. Основанием для него стало коллективное заявление волгоградцев, пострадавших от рук недобросовестного предпринимателя, принимавшего заказы на изготовление кухонь. На тот момент потерпевшими были признаны 10 клиентов индивидуального предпринимателя Романа Бородавко, бизнес которого был известен под брендами «LoveHome» и «NOVA».

– Дело находится в производстве следователя УМВД России по г. Волгограда. Ход расследования пока без комментариев, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на последний редакционный запрос.

Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», в июле 2021 года в Волгограде была зарегистрирована новая компания по производству кухонной мебели ООО «Новые технологии». Ее единственным владельцем и директором является Роман Белёв. По некоторым данным, он может являться бизнес-партнером Романа Бородавко – обманутые клиенты последнего неоднократно видели их вместе в старом офисе на ул. Соколова, 8.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Расследования
25.02.2022 18:40
Расследования 25.02.2022 18:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2022 16:22
Расследования 25.02.2022 16:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.02.2022 20:25
Расследования 24.02.2022 20:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.02.2022 19:05
Расследования 24.02.2022 19:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.02.2022 10:42
Расследования 24.02.2022 10:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.02.2022 19:11
Расследования 23.02.2022 19:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.02.2022 08:15
Расследования 23.02.2022 08:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.02.2022 16:18
Расследования 22.02.2022 16:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.02.2022 14:38
Расследования 22.02.2022 14:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.02.2022 11:24
Расследования 22.02.2022 11:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.02.2022 10:53
Расследования 22.02.2022 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.02.2022 12:24
Расследования 21.02.2022 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.02.2022 11:12
Расследования 21.02.2022 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2022 15:57
Расследования 20.02.2022 15:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2022 11:08
Расследования 20.02.2022 11:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:40
Волгоградцам, находящимся за границей, порекомендовали иметь наличныеСмотреть фотографии
18:22
13 районов Волгоградской области активно готовятся к паводкуСмотреть фотографии
18:15
В Волгограде деятели искусства, науки и спорта поддержали решение президента РоссииСмотреть фотографии
17:51
Участницу антивоенного митинга в Волгограде отправили на обязательные работыСмотреть фотографии
17:48
Две сотни беженцев с Донбасса приехали за два дня в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
17:48
В центре Волгограда устранили порыв тепломагистралиСмотреть фотографии
17:12
Горячую воду и отопление отключат в субботу в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
17:11
Россельхозбанк продолжает работу в обычном режимеСмотреть фотографии
17:00
Директор DNS Алексеев пообещал сдержать скачки цен на товарыСмотреть фотографии
16:22
Коммерсанта в Волгограде подозревают в обмане налоговой на 68 миллионовСмотреть фотографии
16:04
Открытие, Сбер, ВТБ и Альфа-банк выступают с совместным заявлением о поддержке клиентовСмотреть фотографии
15:55
Корыстный мебельщик из Волгограда вслед за клиентами обманул своих работниковСмотреть фотографии
15:54
Попавшего под электричку 17-летнего волгоградца выписали из реанимацииСмотреть фотографии
15:39
Коммунальщики устраняют порыв тепломагистрали в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
15:02
Из Волгограда и Волжского вывозят беженцевСмотреть фотографии
14:01
Эксперты призвали волгоградцев прекратить опустошать банкоматыСмотреть фотографии
13:50
Волгоградцы завалили жалобами сотрудников РоспотребнадзораСмотреть фотографии
13:18
В волгоградском аэропорту отменен 31 авиарейсСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде подорожали соль, чай и спичкиСмотреть фотографии
13:07
Коронавирус убил двух непривитых волгоградок в возрасте 30 и 35 летСмотреть фотографии
12:27
Ни пройти ни проехать: несчетное количество проблем обнаружила ГИБДД на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области усиливают антитеррористические мерыСмотреть фотографии
11:52
Санкции оказали на Сбер незначительное влияниеСмотреть фотографии
11:52
Неадекватный волгоградец с гранатой напал на таксистаСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области перенесших COVID-19 становится большеСмотреть фотографии
11:45
Санкции не окажут существенного влияния на работу «Открытия» – банк продолжает обслуживать клиентов в обычном режимеСмотреть фотографии
11:42
Renault Волга-Раст уверенно рекомендуют бесступенчатую трансмиссиюСмотреть фотографии
11:40
28 февраля 35 детей из Донбасса сядут за школьные парты в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде 15 участников незаконной акции доставлены в отдел полицииСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде у курьера украли 1,6 миллиона рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 