



В Волгоградской области в 22.15 мск 24 ноября объявили угрозу атаки с применением беспилотников. Для жителей региона это уже второе предупреждение за сегодняшний день. Первый режим был введен в 17:24 и снят в 21:07.

Власти и экстренные службы призывают граждан сохранять спокойствие, немедленно зайти в квартиру или дом, выбрать помещение без окон, например санузел, коридор или кладовку, сесть на пол между двумя капитальными стенами, не подходить к окнам, воздержаться от использования лифтов и находиться в безопасном месте до получения официального сигнала об отмене угрозы. Номер вызова экстренных служб — 112.

На текущий момент о фиксации беспилотников в Волгоградской области не сообщалось. Аэропорт Волгограде работает в штатном режиме – все запланированные рейсы выполнены до 21.00 мск.