Расследования

Кухня на миллион: обманутые волгоградцы добиваются наказания мебельщика

Расследования 19.08.2021 17:57
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19.08.2021 17:57


Инициативная группа из 28 жителей Волгоградской области подала коллективное обращение в полицию и областную прокуратуру с просьбой проверить деятельность индивидуального предпринимателя Романа Бородавко. Как рассказал ИА «Высота 102» волгоградец Дмитрий Татаров, бизнесмен занимается изготовлением мебели на заказ, однако несколько десятков его клиентов уже остались без денег и товара.
Бизнес Романа Бородавко был известен в Волгограде под двумя брендами: «LoveHome» и «NOVA». Под этими названиями размещались объявления об изготовлении кухонь на электронных досках, в социальных сетях и интернет-справочниках. «Роман Бородавко заключает с заказчиками договоры на изготовление мебели с условием внесения предоплаты в размере 60% наличными через приходно-кассовые ордера и квитанции к ним, – говорится в коллективном обращении. – Бородавко использует один и тот же номер для всех заказчиков при заключении договора, а именно - квитанция к приходно-кассовому ордеру №59».
Таким образом, при оформлении заказа у клиентов не появилось подозрений – на первый взгляд, все было оформлено надлежащим образом. Когда обозначенные в договорах сроки поставки истекали, Роман Бородавко в телефонных разговорах уверял обеспокоенных клиентов, что мебель находится в производстве и скоро будет поставлена.
«Ни через месяц, ни через два, и даже через полгода мы так и не дождались своей кухни, – рассказала одна из потерпевших Екатерина Горохова. – В итоге дозвониться до Бородавко оказалось невозможно. Адреса своего офиса он сменил несколько раз, в последний раз переехал на улицу Соколова, 8. Переезжал  он, когда обманутые люди уже штурмовали его фирму в надежде вернуть свои деньги за несуществующую мебель».
Индивидуальные обращения в полицию с просьбой привлечь предпринимателя к ответственности ничего не дали рассерженным заказчикам: в возбуждении уголовного дела в ОП №2 УМВД России по Волгограду отказали. Следователи сослались на гражданско-правовой характер взаимоотношений и посоветовали урегулировать вопросы с бизнесменом в судебном порядке.
С мая 2020 года в связи с неисполнением Романом Бородавко договорных обязательств в суды Волгоградской области жители подали свыше 30 исков, часть из которых уже удовлетворена на общую сумму свыше 2 млн рублей. В частности, накануне, 18 августа, Краснооктябрьский районный суд Волгограда удовлетворил иск Екатерины Гороховой на сумму 339 тысяч рублей, 150 из которых – пеня за просрочку. «Согласно банка данных исполнительных производств ФССП по Волгоградской области в отношении Бородавко Р.С. заведено 19 исполнительных производств», – отметили обманутые волгоградцы в коллективном обращении.
Ни по одному из исполнительных листов мебельный бизнесмен пока не вернул ни рубля. По данным системы СПАРК, ИФНС по Дзержинскому району Волгограда четыре раза приостанавливала операции по счетам ИП Бородавко за непредставление налоговой декларации, неуплату налогов, сборов, пени или штрафа, в последний раз – в конце февраля 2021 года.
Оставшиеся без денег и мебели люди, заплатившие нечистоплотному бизнесмену от 40 до 320 тысяч рублей, нашли друг друга в социальных сетях и объединились, чтобы совместно добиться наказания предпринимателя. Граждане считают, что связались с мошенником, разобраться в делах которого могут только правоохранительные органы.
На фото: Роман Бородавко. Снимок предоставлен инициативной группой.

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