Расследования

«Кидал клиентов и работников»: в Волгограде корыстному мебельщику грозит до 10 лет

Расследования 07.09.2022 06:26
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07.09.2022 06:26


Прокуратура Волгограда направила в Краснооктябрьский районный суд уголовное дело в отношении 40-летнего жителя областного центра. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. 

По версии следствия, обвиняемый под видом оказания услуг в период с мая 2020 года по июнь 2021 года заключал с жителями Волгограда договоры на изготовление и установку мебели, а также поставку бытовой техники. Однако после получения от клиентов денег мужчина и не думал выполнять свои обязательства, а тратил деньги, как хотел.  Всего таким способом ему удалось похитить у 32 граждан порядка 2,5 млн рублей.

Вину в содеянном мужчина не признает. Максимальное наказание, которое грозит «мебельщику» - 10 лет лишения свободы. 

Как стало известно ИА «Высота 102», перед судом предстанет волгоградец Роман Бородавко. На бессовестного «предпринимателя» жаловались обратившиеся в редакцию волгоградцы, которые заказали у мужчины кухни, оплатив работу по их изготовлению, однако так и не дождались от мебельщика готовых гарнитуров. Недобросовестный бизнесмен «кормил завтраками» обманутых клиентов, пока они не написали коллективное заявление в полицию.

Интересно, что, пока делом Бородавко занимались в полиции №2, в Волгограде была зарегистрирована новая компания по производству кухонной мебели ООО «Новые технологии», владельца которой обманутые клиенты видели месте с Бородавко в старом офисе на ул. Соколова, 8.

Между тем, на Бородавко жаловались и рабочие, которые у него трудились. По их словам, босс не платил им зарплату, задолжав примерно по 100 тысяч рублей каждому. Люди вынуждены были уволиться без копейки денег. При этом они признавались, что работали у мебельщика неофициально, поэтому не могли добиться соблюдения своих прав в законном порядке. 

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