В Волгограде бывшего зека осудили за насилие над 8-летней девочкой

Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении 49-летнего Андрея Г., совершившего сексуальное насилие над восьмилетней девочкой в подъезде дома № 189 по проспекту имени В. И. Ленина, сообщает V102.RU.

— Суд признал фигуранта дела виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней) и приговорил его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год, — пояснила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, что ранее судимый за кражу волгоградец был задержан у рынка «Олимпия» в микрорайоне Семь ветров. В полицию заявила мать подвергшейся насилию девочки. Задержанного поместили в СИЗО.

Журналисты «Высоты 102» побывали в Дзержинском районе и пообщались с соседями осужденного, которые все как один утверждали, что за ним ничего предосудительного никогда замечено не было, а его жизнь состояла только из работы и забот о собственных детях, в том числе — 13-летней дочери. Однако нашлись и те, кто поведал о семье Андрея Г. совершенно противоположные подробности.

Известно, что экс-сиделец работал бетонщиком на заводе ЖБИ. В отношении девочки волгоградец совершил сексуальные действия в извращенной форме.

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