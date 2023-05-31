Расследования

СК: надругавшегося над девочкой рецидивиста взяли под стражу в Волгограде

Расследования 31.05.2023 18:02
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31.05.2023 18:02


В Волгограде взяли под стражу 48-летнего рецидивиста, совершившего сексуальные действия в извращенной форме над 8-летней девочкой в подъезде дома № 189 по проспекту имени В. И. Ленина в Тракторозаводском районе. Как стало известно V102.RU, фигуранта уголовного дела поместили в СИЗО до 28 июля. 

— По ходатайству следователей СКР 48-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления в отношении малолетней, заключен под стражу. В ближайшее время в соответствии с УПК РФ фигуранту будет предъявлено обвинение, — пояснила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. 

Напомним, что ранее судимого волгоградца задержали накануне вечером у рынка «Олимпия» в микрорайоне Семь ветров. ИА «Высота 102» публиковало видео задержания. В полицию заявила мать подвергшейся сексуальному насилию девочки. 

Как стало известно журналистам информагентства, задержанный ранее уже привлекался за кражу. Последнее место работы — бетонщик на ЖБИ № 1. 

Фото: СУ СКР по Волгоградской области 

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