Бочаров оценил проекты развития на совете по инвестициям





Предварительные итоги реализации значимых проектов и планы на новый период были рассмотрены на заседании совета по инвестициям, который провел сегодня, 16 октября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Глава региона, в частности, отметил, что по итогам 9 месяцев текущего года промежуточные целевые показатели инвестиционной деятельности достигнуты. В то же время разработаны и выполняются мероприятия по достижению запланированных результатов по итогам 2026 года.

- В текущем 2026 году и в течение всего 2027 года в нашем регионе завершается реализация целого ряда знаковых, масштабных инвестиционных проектов — в промышленности, в агропромышленном комплексе, в дорожно-транспортной и социальной сферах, в других ключевых отраслях и сферах, которые имеют стратегическое значение и создают фундамент для дальнейшего социально-экономического развития Волгоградской области, Юга России и всей нашей страны. При этом Волгоградская область приступила к формированию планов по новому инвестиционному циклу, синхронизированному с задачами и целевыми ориентирами, определенными Президентом, - подчеркнул губернатор.

Он также напомнил, что на съезде «Деловой России» Владимир Путин отметил необходимость увеличить инвестиции в инновационные компании и проекты, а также в проекты, ориентированные на повышение емкости внутреннего рынка и растущий глобальный спрос.

Отдельно глава региона отметил, что в июле текущего года в регионе был принят закон «О развитии опорных населенных пунктов Волгоградской области и прилегающих к ним территорий» №68-ОД. Он призван обеспечить сбалансированное территориально-пространственное развитие региона, в том числе через активизацию инвестиционной деятельности. Утвержден перечень из более чем 1000 инвестиционных проектов развития опорных населенных пунктов и прилегающих к ним территорий.

- В настоящее время идет системная работа по подготовке и реализации нового инвестиционного цикла, основой которого являются стратегические планы развития Волгоградской области, десятилетняя комплексная программа развития Волгограда в качестве центра всей Волгоградской агломерации, программы развития муниципальных образований, - сделал акцент Андрей Бочаров .

Справка. Только в текущем 2026 году объем инвестиций в основной капитал на территории Волгоградской области прогнозно составит 366 млрд рублей, при этом из них средства государственной поддержки — более 40 млрд рублей, или более 20% от бюджета области. В целом это второй по значимости показатель после социальных расходов.