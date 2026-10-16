



Давид Джаши работает на Волгоградском алюминиевом заводе РУСАЛа шесть лет, а дома его ждут жена и четверо сыновей. Накануне Дня отца он поделился, что значит быть папой четырёх мальчишек.

Давид Джаши пришёл на Волгоградский алюминиевый завод шесть лет назад – начинал обжигальщиком в технической дирекции, а сегодня занимает должность мастера по ремонту оборудования. Дома его ждут жена Виктория и четверо сыновей: старший Даниил, близнецы Марк и Георгий и самый младший – Давид.

Как всё начиналось

С будущей супругой Давид познакомился ещё в восьмом классе – в Училище Олимпийского резерва в Ставрополе. Она приехала из Волгограда, он – из Майкопа, столицы Адыгеи. В девятом классе начали дружить, а в одиннадцатом уже точно знали, что будут вместе.

– В 2017 году у нас родился первый сын, а в 2020 – близнецы. Мы стали многодетными родителями, – рассказал Давид. – Наверное, после рождения близнецов пришло осознание, что я папа, и от меня много чего зависит в этой жизни.

«Семейная суета»





Свободное время Джаши проводят активно. Осваивают велосипеды и ролики, занимаются футболом. Каждый день кого-то нужно отвезти на тренировку, кого-то забрать, кого-то – на соревнования. А на следующий год близнецы пойдут в школу, и дома уже готовятся к переменам: нужно обустроить три рабочих места, купить новые кровати.

– У нас очень весело и всегда есть чем заняться. Наше хобби – семейная суета, – улыбается молодой папа.

Давид окончил физкультурную академию, затем продолжил образование в магистратуре ВолгГТУ. В прошлом занимался профессиональным спортом, а сегодня играет за заводские футбольную и баскетбольную команды. Всей семьёй Джаши участвовали в весёлых соревнованиях ко Дню семьи, любви и верности.

«Быть человеком – самое главное»

На вопрос, что значит быть хорошим отцом, Давид ответил так:

– Мне бы хотелось, чтобы, когда дети подрастут и у них появятся свои семьи, они меня добрым словом вспоминали. Чтобы ценили то, что мы с супругой для них делаем. И когда они своим детям расскажут про меня – это будет круто.





Сейчас он старается учить сыновей простым вещам – быть честными, справедливыми, добрыми и отзывчивыми.

– Быть человеком – самое главное в этой жизни. Нужно оставаться человеком при любых обстоятельствах. Если что-то не понимаешь, поставь себя на место другого. Подумай, как бы ты сделал, – поделился Давид.

В следующем году Джаши отметят десятилетие свадьбы. А пока – работа, тренировки, школа и четверо замечательных мальчишек, которые растут и учатся быть хорошими людьми, глядя на отца.





Ко Дню отца Давид передал поздравления другим отцам, коллегам и друзьям:

– Здоровья, в первую очередь. Чтобы дети были здоровы – самое главное. И чтобы все невзгоды обошли стороной. А еще спокойствия и мудрости.