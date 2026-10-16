Волгоградские пловцы в Астрахани завоевали 21 медаль за день





В 25-метровом бассейне Центра водных видов спорта «Звёздный» в Астрахани стартовали чемпионат и первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по плаванию. В составе сборной Волгоградской области на старт вышли как титулованные мастера, так и молодые пловцы, для которых это первое зональное первенство. В первый день волгоградская команда завоевала 21 медаль: 14 – в чемпионате и 7 – в первенстве.

У взрослой сборной – 6 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые награды. Открыли медальный счёт волгоградцы громко – шестью победами. Михаил Щербаков выиграл 200 м комплексное плавание с результатом 1:57.33 (799 очков – лучший показатель дня в команде по очкам AQUA). Вячеслав Зуев первенствовал на 100-метровке вольным стилем – 49.09; 762. Маргарита Ершова финишировала первой на 800 метрах вольным стилем – 8:39.07; 761). Серафима Фокина – на 200 м баттерфляем – 2:10.97; 756). Ещё две победы принесли Кирилл Остроухов (200 м баттерфляй – 2:00.97; 689) и Виктория Блинова (200 м комплексное плавание – 2:16.60; 705).

Столько же медалей – шесть – волгоградская команда увезла с «серебряных» заплывов: Александр Шаркевич стал вторым на 50 м брассом – 27.63; 736), Илья Чурилин (200 м баттерфляй – 2:01.78, 675), Валерия Бражниченко (100 м вольный стиль – 56.92; 674), Алина Сорока (50 м брасс – 32.56; 661), Виктория Токарева (200 м баттерфляй – 2:16.12; 673). Серебро завоевала и смешанная эстафета 4×50 м вольным стилем в составе Михаила Щербакова, Вячеслава Зуева, Виктории Токаревой и Серафимы Фокиной (1:38.29). Бронзовый запас пополнили Алина Комарцова (50 м брасс – 33.11; 629) и Даяна Валиева (200 м баттерфляй – 2:20.47; 612).

В первенстве ЮФО среди юниоров и юниорок (16–18 лет) волгоградцы завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Золото взяли Яков Орлов (200 м баттерфляй – 2:06.60; 601) и Лали Панкратова (800 м вольный стиль – 8:37.46; 768). Серебро – Иван Антипин (200 м комплексное плавание – 2:05.57; 651) и Валерия Бражниченко (800 м вольный стиль – 8:40.81; 753). Бронза – у Виктории Токаревой (200 м комплексное плавание – 2:24.35; 598), Алины Сороки (50 м брасс – 32.58; 660) и Анастасии Пожидаевой (800 м вольный стиль – 8:48.63; 720).

Особый день у трёх пловчих, выступивших сразу в двух зачётах: Виктория Токарева, взяла серебро чемпионата (200 м баттерфляй) и бронзу первенства (200 м комплексное плавание), Алина Сорока – серебро чемпионата и бронзу первенства на 50 м брассом, Валерия Бражниченко – серебро на 100 м и серебро на 800 м вольным стилем.

Александр Веселовский