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 Американские черепахи выживают отечественных: ученые оценят масштаб проблемы на юге России
В Ростовской области все чаще встречают красноухих черепах – вид, чужеродный для региона. Эти рептилии способны составить конкуренцию местным болотным черепахам, и теперь этот процесс изучат специалисты, сообщает ИА «Живая...
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Американские черепахи выживают отечественных: ученые оценят масштаб проблемы на юге России

Федеральные новости 16.10.2026 13:06
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16.10.2026 13:06


В Ростовской области все чаще встречают красноухих черепах – вид, чужеродный для региона. Эти рептилии способны составить конкуренцию местным болотным черепахам, и теперь этот процесс изучат специалисты, сообщает ИА «Живая Кубань»

В региональном министерстве природных ресурсов подтвердили: информация об увеличении численности красноухих черепах действительно поступает. Однако данных о масштабе их распространения и влиянии на местную фауну пока нет. Чтобы оценить ситуацию, власти рассматривают возможность профинансировать научное исследование в 2028 году.

Красноухие черепахи родом из Северной Америки. Их часто заводят в качестве домашних питомцев. Однако когда животные вырастают, уход за ними усложняется – и некоторые владельцы решают выпустить черепах в реки или пруды. Так экзотический вид оказывается в естественной среде.

В дикой природе красноухие черепахи конкурируют с местными видами за пищу и удобные места для отдыха на солнце. Как отмечают в Сочинском национальном парке, эти рептилии нередко занимают участки, которыми пользовались болотные черепахи.

Впрочем, говорить о полном вытеснении отечественных черепах американскими пока рано. Сначала специалистам предстоит установить точную численность «американок» в регионе и изучить их влияние на экосистему.

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