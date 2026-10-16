



В Волгограде с 1 октября платные парковки в центре Волгограда заработали в полном объеме. Речь идет об улицах Гоголя, Володарского, Советская, Чуйкова, Центральная набережная, а также о нечетной стороне7-й Гвардейской и Карла Либкнехта в Дзержинском районе. На всех этих улицах платные парковки теперь обозначены синей разметкой, знаками и камерами. Однако, резидентские разрешения за 3 тысячи рублей в год, которые чиновники обещали жителям еще летом, до сих пор не выдаются – механизм не создан.

Как сообщает портал Volganet.net, люди вынуждены ежедневно платить за стоянку у своего подъезда и уже готовят обращение в прокуратуру.

Льготы обещали – механизм не создали





Жителям домов, попавших в платную зону, неоднократно обещали резидентские разрешения за 3 000 рублей в год – вместо коммерческого абонемента стоимостью 49 100 рублей. Оформлять их собирались в МФЦ или в департаменте городского хозяйства. О начале приёма заявлений обещали сообщить дополнительно.

Однако механизм выдачи до сих пор не создан. Жители, пытавшиеся оформить разрешение, вернулись ни с чем: в МФЦ заявления не принимают, сотрудники информацией не владеют. В профильном учреждении, отвечающем за парковки, ситуацию не прояснили – там дали понять, что регламент ещё разрабатывается.

В ответе мэрии на запрос Volganet.net сказано: информационное сообщение о введении платных зон опубликовано в газете «Городские вести» № 51 (2770) от 16.05.2026, разрешения можно будет оформить в МФЦ или департаменте городского хозяйства, однако соглашение между департаментом и МФЦ только готовится. О времени начала приёма заявлений — «будет сообщено дополнительно». Формулировка не устанавливает срока, а лишь показывает его отсутствие.

Хронология обещаний

Апрель 2026 года. Контрольно-счётная палата Волгограда по итогам проверки рекомендует администрации ввести систему льготных парковочных разрешений для жителей платных зон.

Июнь 2026 года. Мэрия отвечает жителям: «Резидентские парковочные разрешения не предусмотрены муниципальными нормативно-правовыми документами».

2 июля 2026 года. На заседании Общественной палаты заместитель руководителя департамента городского хозяйства публично заявляет: программа разрабатывается, разрешения планируется ввести, ориентировочно – к 1 сентября.

Сентябрь 2026 года. Ситуация не меняется.

1 октября 2026 года. Платный режим введён в полном объёме. Льготы – нет.

Наблюдательные жители центра Волгограда отмечают, что надеялись на прошедшие в сентябре выборы в Государственную Думу, однако сразу после них заработали лишь новые платные зоны, а льготы остались с формулировкой «сообщим дополнительно».

Напомним, члены Общественной палаты региона ещё в ходе обсуждений указывали: основная часть прогнозируемых доходов от парковок формируется не за счёт оплаты, а именно за счёт штрафов.

Что говорят люди

Жители, с которыми удалось поговорить журналистам новостного портала, не скрывают отчаяния.





– Нам обещали разрешения ещё летом. Говорили: вот-вот, к сентябрю всё заработает. Сентябрь прошёл, начался октябрь – платить надо уже сейчас, а разрешений нет. Куда идти, у кого спрашивать – непонятно, – говорит житель дома на улице Чуйкова. – Мы остались одни со своей проблемой. Нас снова обманули и бросили.

– Я на пенсии, машина у меня старенькая, но нужна – то в поликлинику, то за продуктами, внука из секции забирать надо дважды в неделю. Пенсия небольшая, и из нее теперь надо выкраивать на парковку. Пересаживаюсь на общественный транспорт, из двора теперь только на выходные можно выехать, оплачивать каждый день платную парковку я не потяну, – сетует житель дома на Советской Валентин Петрович.

Хуже тем, у кого и дом, и работа в центре. За сутки такой волгоградец вынужден дважды платить за парковку.

– Я работаю в центре и живу в центре. По идее, я должна быть в выигрыше. А на деле – плачу за парковку и на работе, и дома. Получается, я плачу дважды за то, что живу и работаю в одном городе. Логика где? – отмечает жительница улицы Наумова.

Инициативная группа жителей готовит новое обращение в прокуратуру и администрацию с требованием назвать конкретные сроки реализации льготных парковочных мест в центре областной столицы. Редакции ИА «Высота 102» и Volganet.net продолжат следить за развитием ситуации.