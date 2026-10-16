Главное

Андрей Бочаров дал старт новой четырехполосной дороге под Волгоградом Меняет подходы и города: пять фактов о волгоградском губернаторе Бочарове «Высота 102» отметила 20-летие: награды, новая премия и запуск обновленного сайта В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал

Актуально

«Огонь плывет по городу, где всё – память»: как в Волгограде открывали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане

Тайна убитой затворницы: соседи рассказали на ТВ историю найденной в холодильнике волжанки

В Волгограде информагентство «Высота 102» отметило 20-летие: фоторепортаж

Федеральные новости

Федеральные новости
 Американские черепахи выживают отечественных: ученые оценят масштаб проблемы на юге России
В Ростовской области все чаще встречают красноухих черепах – вид, чужеродный для региона. Эти рептилии способны составить конкуренцию местным болотным черепахам, и теперь этот процесс изучат специалисты, сообщает ИА «Живая...
Федеральные новости
 Комитет Госдумы поддержал рост военных пенсий на 4%
Комитет Госдумы по обороне на заседании поддержал правительственный законопроект об увеличении военных пенсий на 4% с 1 октября 2026 года. Как передает ТАСС, об этом сообщил председатель комитета Владимир...
Общество

Платный режим есть, льготы – нет: жители центра Волгограда готовят жалобу в прокуратуру из-за парковки у дома

Общество 16.10.2026 12:33
0
16.10.2026 12:33


В Волгограде с 1 октября платные парковки в центре Волгограда заработали в полном объеме. Речь идет об улицах Гоголя, Володарского, Советская, Чуйкова, Центральная набережная, а также о нечетной стороне7-й Гвардейской и Карла Либкнехта в Дзержинском районе. На всех этих улицах платные парковки теперь обозначены синей разметкой, знаками и камерами. Однако, резидентские разрешения за 3 тысячи рублей в год, которые чиновники обещали жителям еще летом, до сих пор не выдаются – механизм не создан. 

Как сообщает портал Volganet.net, люди вынуждены ежедневно платить за стоянку у своего подъезда и уже готовят обращение в прокуратуру. 

Льготы обещали – механизм не создали


Жителям домов, попавших в платную зону, неоднократно обещали резидентские разрешения за 3 000 рублей в год – вместо коммерческого абонемента стоимостью 49 100 рублей. Оформлять их собирались в МФЦ или в департаменте городского хозяйства. О начале приёма заявлений обещали сообщить дополнительно.

Однако механизм выдачи до сих пор не создан. Жители, пытавшиеся оформить разрешение, вернулись ни с чем: в МФЦ заявления не принимают, сотрудники информацией не владеют. В профильном учреждении, отвечающем за парковки, ситуацию не прояснили – там дали понять, что регламент ещё разрабатывается.

В ответе мэрии на запрос Volganet.net сказано: информационное сообщение о введении платных зон опубликовано в газете «Городские вести» № 51 (2770) от 16.05.2026, разрешения можно будет оформить в МФЦ или департаменте городского хозяйства, однако соглашение между департаментом и МФЦ только готовится. О времени начала приёма заявлений — «будет сообщено дополнительно». Формулировка не устанавливает срока, а лишь показывает его отсутствие.

Хронология обещаний

  • Апрель 2026 года. Контрольно-счётная палата Волгограда по итогам проверки рекомендует администрации ввести систему льготных парковочных разрешений для жителей платных зон.
  • Июнь 2026 года. Мэрия отвечает жителям: «Резидентские парковочные разрешения не предусмотрены муниципальными нормативно-правовыми документами».
  • 2 июля 2026 года. На заседании Общественной палаты заместитель руководителя департамента городского хозяйства публично заявляет: программа разрабатывается, разрешения планируется ввести, ориентировочно – к 1 сентября.
  • Сентябрь 2026 года. Ситуация не меняется.
  • 1 октября 2026 года. Платный режим введён в полном объёме. Льготы – нет.

Наблюдательные жители центра Волгограда отмечают, что надеялись на прошедшие в сентябре выборы в Государственную Думу, однако сразу после них заработали лишь новые платные зоны, а льготы остались с формулировкой «сообщим дополнительно».

Напомним, члены Общественной палаты региона ещё в ходе обсуждений указывали: основная часть прогнозируемых доходов от парковок формируется не за счёт оплаты, а именно за счёт штрафов.

Что говорят люди

Жители, с которыми удалось поговорить журналистам новостного портала, не скрывают отчаяния.


– Нам обещали разрешения ещё летом. Говорили: вот-вот, к сентябрю всё заработает. Сентябрь прошёл, начался октябрь – платить надо уже сейчас, а разрешений нет. Куда идти, у кого спрашивать – непонятно, – говорит житель дома на улице Чуйкова. – Мы остались одни со своей проблемой. Нас снова обманули и бросили.

– Я на пенсии, машина у меня старенькая, но нужна – то в поликлинику, то за продуктами, внука из секции забирать надо дважды в неделю. Пенсия небольшая, и из нее теперь надо выкраивать на парковку. Пересаживаюсь на общественный транспорт, из двора теперь только на выходные можно выехать, оплачивать каждый день платную парковку я не потяну, – сетует житель дома на Советской Валентин Петрович.

Хуже тем, у кого и дом, и работа в центре. За сутки такой волгоградец вынужден дважды платить за парковку. 

– Я работаю в центре и живу в центре. По идее, я должна быть в выигрыше. А на деле – плачу за парковку и на работе, и дома. Получается, я плачу дважды за то, что живу и работаю в одном городе. Логика где? – отмечает жительница улицы Наумова.

Инициативная группа жителей готовит новое обращение в прокуратуру и администрацию с требованием назвать конкретные сроки реализации льготных парковочных мест в центре областной столицы. Редакции ИА «Высота 102» и Volganet.net продолжат следить за развитием ситуации. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.10.2026 13:51
Общество 16.10.2026 13:51
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2026 13:32
Общество 16.10.2026 13:32
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2026 12:33
Общество 16.10.2026 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2026 11:37
Общество 16.10.2026 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2026 11:01
Общество 16.10.2026 11:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2026 10:57
Общество 16.10.2026 10:57
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2026 10:56 Реклама
Общество 16.10.2026 10:56 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.10.2026 10:43
Общество 16.10.2026 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2026 09:49
Общество 16.10.2026 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2026 09:49
Общество 16.10.2026 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2026 09:34
Общество 16.10.2026 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2026 08:53
Общество 16.10.2026 08:53
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2026 08:45
Общество 16.10.2026 08:45
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.10.2026 08:37
Общество 16.10.2026 08:37
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2026 08:34
Общество 16.10.2026 08:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:27
В центре Волгограда снимут продолжение сериала «Камбэк» с российскими звездамиСмотреть фотографии
13:51
«Наше хобби – семейная суета»: многодетный отец из Волгограда рассказал о жизни с четырьмя сыновьямиСмотреть фотографии
13:32
Участник СВО добился ремонта дороги в родном посёлкеСмотреть фотографии
13:06
Американские черепахи выживают отечественных: ученые оценят масштаб проблемы на юге РоссииСмотреть фотографии
12:37
Бочаров оценил проекты развития на совете по инвестициямСмотреть фотографии
12:33
Платный режим есть, льготы – нет: жители центра Волгограда готовят жалобу в прокуратуру из-за парковки у домаСмотреть фотографии
11:42
Волгоградцам напомнили: налоги за детей нужно оплатить до 1 декабряСмотреть фотографии
11:37
Волгоградец перевёл мошенникам более 2,6 млн рублейСмотреть фотографии
11:01
Более десяти рейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
10:57
Нового начальника райотдела полиции назначили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:56
ВОЛМА включена в Национальный реестр добросовестных производителейСмотреть фотографии
10:43
Жительницу Волгоградской области не пустили за границу из-за долга в 350 тысячСмотреть фотографии
10:07
Шаг вперёд: «Спартак-Волгоград» обыграл МКСШОР «Восток» – 17:11Смотреть фотографии
09:57
С ювелирной точностью: как в «Садах Придонья» выращивают и хранят идеальные яблокиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:49
Председатель облпромторга Владимир Шкарупелов освобожден от должностиСмотреть фотографии
09:49
В Камышине возбудили дело после гибели слесаря на производствеСмотреть фотографии
09:34
Суд арестовал экс-замглавы администрации Таганрога по делу о взяткеСмотреть фотографии
08:53
Госнаграды от Кремля: Президент РФ отметил значимые заслуги выдающихся волгоградцевСмотреть фотографии
08:45
Волгоградцам напомнили, как платить за свет при отоплении электричеством по минимальному тарифуСмотреть фотографии
08:37
В Волгограде власти разорвали контракт из-за фарса с капремонтом «ВОКБ № 1»Смотреть фотографии
08:34
В Волгограде скончался кардиолог с 43-летним стажем Владислав СоломатинСмотреть фотографии
08:32
16 октября в Волгоградской области отразили атаку вражеских БПЛАСмотреть фотографии
08:05
Абитуриентов из Волгограда хотят обязать оплачивать учёбу до начала обученияСмотреть фотографии
07:28
День Народного Единства не повлияет на график выплат детских пособий в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:07
Таксистам-нелегалам в Волгограде могут запретить брать клиентов от вокзалов и аэропортовСмотреть фотографии
06:40
Есть нюансы: на пособие по уходу за ребёнком могут претендовать безработные волгоградкиСмотреть фотографии
06:09
Отмены и задержки авиарейсов произошли в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
05:57
Действующую более пяти часов беспилотную опасность отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
00:00
Ракетную опасность под звук сирен объявили в Волгограде 15 октябряСмотреть фотографии
21:33
Суд спас завод волгоградского депутата от банкротстваСмотреть фотографии
 