



В Волгограде состоялся чемпионат Волгоградской областной организации Общества «Динамо» по шахматам среди коллективов физической культуры. За победу боролись десять команд – всего 40 человек. Среди участников: ЦССИ ФСО, Волгоградская академия МВД, ГУ МВД, команды «Волгоград-1» и «Волгоград-2», УФНС, УФСИН, ГУ МЧС, Росгвардия и ГУФССП Волгоградской области.

В составе каждой команды выступали по двое мужчины, одна женщина и представитель (запасной). Соревнования проходили по правилам ФИДЕ в двух группах.

Первая группа: победа за полицией

В командном зачёте первой группы сильнейшими стали представители ГУ МВД России по Волгоградской области. Второе место – у УФСИН, третье – у Волгоградской академии МВД.

В личном зачёте на первой доске победил Дмитрий Власов (ГУ МВД), на второй – Сергей Основин (ГУ МВД), на третьей – Елена Усачева (ГУ МВД).

Вторая группа: успех налоговиков

Во второй группе командную победу одержали шахматисты УФНС России по Волгоградской области. Серебро – у ГУ МЧС, бронза – у ЦССИ ФСО.

В личном зачёте отличились: Ирек Глаеев (УФНС) – первая доска, Дмитрий Шуляев (УФНС) – вторая, Лилия Козлакова (УФНС) – третья.

Организаторы поздравили победителей и призёров, пожелав им новых достижений, успешных партий и ярких спортивных побед.