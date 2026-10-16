Участник СВО добился ремонта дороги в родном посёлке





43-летний военнослужащий Виталий Б., находясь в отпуске после лечения, добился ремонта дороги на улице Пионерской в одном из населённых пунктов Быковского района Волгоградской области. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Волгоградской области.

В марте 2026 года мужчина обратился в местную администрацию с просьбой привести в порядок дорогу у своего дома. Чиновники признали износ покрытия, но сообщили, что ремонт запланирован на 2030 год. Военнослужащий подчеркнул, что после ранений и травм он и другие вернувшиеся с СВО односельчане нуждаются в доступной среде.

После его обращения к омбудсмену прокуратура обследовала дорогу и выявила выбоины и просадки, внеся представление администрации. Потребовалось решение Быковского районного суда, признавшего бездействие органа местного самоуправления. В настоящее время судебное решение исполнено – дорога приведена в нормативное состояние.