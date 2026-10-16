



В Волгограде в Ворошиловском районе в результате дорожно-транспортного происшествия с двумя автомобилями 16 октября образовалась пробка. Как передает ИА «Высота» со ссылкой на очевидцев, авария произошла на пересечении улиц Калинина и Рабоче-Крестьянской.

По сообщению волгоградцев, авария произошла в среднем ряду. Столкновение случилось между двумя иномарками – кроссовером и внедорожником.

– В результате ДТП перекрыт проезд машинам на ул. Калинина. В связи с этим наблюдается внушительным затор, – сообщают водители. – Лучше выбирать пути для объезда.

По данным Яндекс Карт, на текущий момент протяженность транспортного затора, который берет начало на Астраханском мосту, на ул. Рабоче-Крестьянской по направлению к Ворошиловскому ТЦ составляет около полутора километров. Затруднено движение на всех прилегающих улицах.