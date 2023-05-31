



В Волгограде оперативниками ГУ МВД России по Волгоградской области задержан 48-летний местный житель, надругавшийся над 8-летней девочкой в подъезде дома №189 по проспекту Ленина в Тракторозаводском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области в отношении волгоградца возбуждено уголовное дело – он подозревается по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ – иные действия сексуального характера.







Пресс-служба главка полиции опубликовала 31 мая кадры задержания насильника. Надругавшегося над школьницей волгоградца скрутили вечером 30 мая рядом с рынком «Олимпия» в микрорайоне Семь ветров в Дзержинском районе. По информации ИА «Высота 102», задержанный проживает на западе Волгограда и, судя по кадрам (мужчина очевидно планировал провести тихий вечер с пивом и креветками), он никак не ожидал, что его вычислят. С момента совершения насилия до момента задержания прошло три дня.

– 27 мая в правоохранительные органы обратилась местная жительница, сообщив, что неизвестный, находясь в подъезде многоквартирного дома, подверг ее 8-летнюю дочь сексуальному насилию. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ, по месту его жительства проведен обыск, – сообщает официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Следственный орган намерен ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как стало известно «Высоте 102», задержанный ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за совершенную кражу. В настоящее время он работает бетонщиком на ЖБИ №1.

В отношении девочки бывший зек совершил сексуальные действия в извращенной форме.