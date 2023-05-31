Происшествия

В Волгограде бывший зек надругался над 8-летней школьницей: видео задержания

Происшествия 31.05.2023 10:57
0
31.05.2023 10:57


В Волгограде оперативниками ГУ МВД России по Волгоградской области задержан 48-летний местный житель, надругавшийся над 8-летней девочкой в подъезде дома №189 по проспекту Ленина в Тракторозаводском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области в отношении волгоградца возбуждено уголовное дело – он подозревается по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ – иные действия сексуального характера. 



Пресс-служба главка полиции опубликовала 31 мая кадры задержания насильника. Надругавшегося над школьницей волгоградца скрутили вечером 30 мая рядом с рынком «Олимпия» в микрорайоне Семь ветров в Дзержинском районе. По информации ИА «Высота 102», задержанный проживает на западе Волгограда и, судя по кадрам (мужчина очевидно планировал провести тихий вечер с пивом и креветками), он никак не ожидал, что его вычислят. С момента совершения насилия до момента задержания прошло три дня. 

– 27 мая в правоохранительные органы обратилась местная жительница, сообщив, что неизвестный, находясь в подъезде многоквартирного дома, подверг ее 8-летнюю дочь сексуальному насилию. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ, по месту его жительства проведен обыск, – сообщает официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Следственный орган намерен ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как стало известно «Высоте 102», задержанный ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за совершенную кражу. В настоящее время он работает бетонщиком на ЖБИ №1. 

В отношении девочки бывший зек совершил сексуальные действия в извращенной форме. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
31.05.2023 12:12
Происшествия 31.05.2023 12:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2023 12:10
Происшествия 31.05.2023 12:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2023 10:56
Происшествия 31.05.2023 10:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2023 10:15
Происшествия 31.05.2023 10:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2023 08:04
Происшествия 31.05.2023 08:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2023 18:05
Происшествия 30.05.2023 18:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2023 15:19
Происшествия 30.05.2023 15:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2023 12:01
Происшествия 30.05.2023 12:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2023 11:09
Происшествия 30.05.2023 11:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2023 09:37
Происшествия 30.05.2023 09:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2023 09:17
Происшествия 30.05.2023 09:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2023 21:36
Происшествия 29.05.2023 21:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2023 15:58
Происшествия 29.05.2023 15:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2023 15:24
Происшествия 29.05.2023 15:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2023 12:58
Происшествия 29.05.2023 12:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:19
Волгоградцы насобирали денег на генераторы и экипировку для участников СВОСмотреть фотографии
13:04
Бастрыкин поддержал инициативу об ограничении использования электросамокатовСмотреть фотографии
12:12
Под Волгоградом в междугороднем автобусе нашли коробки с бесхозными ракамиСмотреть фотографии
12:10
Во дворе дома в Волжском «Газель» сбила 6-летнего ребенка на велосипедеСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде бывший зек надругался над 8-летней школьницей: видео задержанияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:56
В Волгограде водитель разбил ключом стекла из-за тонировки: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:27
«Кусачим» районам Волгоградской области выделят дополнительные деньги на бездомных собакСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде двухлетняя девочка надышалась дымом во время пожараСмотреть фотографии
10:01
Волгоградские депутаты оценили берегоукрепление и обводнение поймыСмотреть фотографии
08:27
1 июня в Волгоградской области объявлен днем трезвостиСмотреть фотографии
08:04
Взрывы под Волгоградом напугали жителей МосквыСмотреть фотографии
06:09
«На зарплату нет денег»: власти Михайловки объяснили закрытие муниципальной баниСмотреть фотографии
21:04
ЦГМС: в Волгоградской области ожидаются дожди с грозами и +8 °ССмотреть фотографии
20:36
Главе СКР Бастрыкину послали повторное обращение с «Лысой горы» в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:00
В ЦПКиО Волгограда с 1 по 4 июня с боем и пеной победят мошкуСмотреть фотографии
19:21
«На их сторону встал прокурор»: скандал из-за дома на дороге снова привел волгоградцев в судСмотреть фотографии
19:07
«Такой кошмар каждый день»: волгоградцы сняли на видео переполненные автобусы №21Смотреть фотографииCмотреть видео
18:45
В Волгограде на две ночи с 30 мая перекроют улицу РокоссовскогоСмотреть фотографии
18:05
В Волгограде из-за пожара эвакуировали 10 человек и спасли кошку с собакойСмотреть фотографии
16:48
Угрожавший зарезать директора школьник из Волжского не смог разжалобить облсудСмотреть фотографии
16:39
Освободившихся криминальных авторитетов в России возьмут под надзорСмотреть фотографии
15:47
В Волгограде вручили награды добровольцам отрядов «Барс» из зоны СВОСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде ищут пропавшего 24 мая мужчину с татуировкойСмотреть фотографии
15:10
Состояние одной пострадавшей в ДТП с маршрутками волжанки вызывает опасения врачейСмотреть фотографии
14:46
В Иловле наградили выпускников, обезоруживших на линейке одноклассникаСмотреть фотографии
14:30
Жителям осажденного Сталинграда утвердили скидку на дрова и сжиженный газСмотреть фотографии
13:49
В Волгограде майора осудили за взятку от раненного на СВО бойца мотострелковой бригадыСмотреть фотографии
12:50
УФАС в Волгограде запретило рекламу с женской попой и обидной фразой для бедныхСмотреть фотографии
12:32
В Волжском в ДТП с двумя маршрутками пострадали четыре женщиныСмотреть фотографии
12:16
Гигантская пробка из мусоровозов образовалась под Волгоградом перед приездом федеральных структур: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 